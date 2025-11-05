Doohan poussé hors de la F1 par Alpine, la Super Formula en 2026 ?

Jack Doohan et son célèbre père Mick ont été aperçus au Japon alors que le pilote australien explore la possibilité de participer au championnat Super Formula en 2026.

Les deux hommes ont assisté à la récente finale du Super GT à Motegi, où ils ont rencontré plusieurs représentants d’écuries dans le cadre de discussions sur un éventuel baquet pour toute la saison dans la plus grande série monoplaces du pays.

Le contrat de Doohan avec Alpine F1, qui l’a écarté de son volant au profit de Franco Colapinto au début de l’année 2025, expire à la fin de l’année. L’Australien aurait déjà été informé par Flavio Briatore qu’il n’y aurait pas de renouvellement de son contrat, même en tant que réserviste, ce qui ferait de Paul Aron le 3e pilote officiel en 2026.

Colapinto devant désormais rester aux côtés de Pierre Gasly dans l’équipe pour 2026, Doohan n’a plus d’option en F1 et est à la recherche de nouvelles opportunités en dehors de la catégorie reine.

Cette visite au Japon s’inscrivait dans le cadre d’un plan plus large visant à obtenir un baquet en Super Formula, où Kalle Rovanpera, ancien pilote de rallye mondial, participera également à la saison prochaine.

Doohan avait lancé quelques explorations du côté de l’IndyCar mais sans aucun retour concret.

Plusieurs autres noms prestigieux de la Formule 2, dont le leader du championnat Leonardo Fornaroli et le pilote néerlandais Richard Verschoor, sont également en pourparlers avec des équipes japonaises pour 2026.

Le chevauchement des calendriers entre la F1 et la Super Formula la saison prochaine permettrait toujours aux pilotes de réserve d’assister à la plupart des Grands Prix, ce qui pourrait faire de la série japonaise une option attrayante pour les pilotes qui souhaitent rester en forme tout en conservant des liens avec la F1.