Avec de la pluie, Alpine F1 rêve d’un nouvel exploit au Brésil

Alpine F1 retrouve l’Autódromo José Carlos Pace, plus connu sous le nom d’Interlagos, à l’occasion du Grand Prix du Brésil à São Paulo.

Pierre Gasly et Franco Colapinto disputeront l’avant-dernier week-end sprint du calendrier sur l’un des circuits les plus appréciés de la discipline.

Entre dénouements haletants et démonstrations sous la pluie, Interlagos a été le théâtre de plusieurs moments marquants de l’histoire de la Formule 1. L’an passé, l’écurie y avait obtenu un double podium mémorable grâce au pilotage remarquable de Pierre Gasly et d’Esteban Ocon dans des conditions détrempées.

Et avec une météo qui s’annonce encore instable cette année, Alpine pourrait tenter à nouveau de créer la surprise.

C’est ce qu’espère Gasly, qui est resté au sein de l’équipe alors qu’Ocon est parti chez Haas F1, une équipe qui a failli créer la surprise sur le podium au Mexique.

"L’équipe est impatiente de retrouver São Paulo pour la course de ce week-end au Brésil. Courir à Interlagos ravive des souvenirs particuliers, tant pour l’écurie que pour moi-même, puisque j’y ai signé mon premier podium en F1 en 2019, sans oublier bien sûr notre résultat exceptionnel l’an dernier."

"Le circuit est mythique et ses gradins toujours garnis de passionnés. Ils adorent la Formule 1 et sont présents par tous les temps, ce qui crée une ambiance incroyable que j’ai toujours hâte de retrouver. Le tracé est l’un des plus courts de l’année, donc les écarts seront infimes."

"De plus, c’est l’avant-dernier sprint de la saison, d’où un week-end encore plus intense. C’est un rendez-vous où tout peut arriver, nous surveillerons la météo, et comme toujours, nous donnerons tout au moment d’aborder la dernière ligne droite du calendrier."

Franco Colapinto évoluera lui au plus proche de ses fans argentins. Et il aura probablement une bonne nouvelle, celle de la prolongation de son contrat pour 2026, à partager. En attendant la confirmation, il ne fait pas mystère de son impatience à courir à nouveau au Brésil.

"C’est toujours un plaisir de retourner en Amérique du Sud. Après avoir découvert cet évènement il y a un an, j’ai vraiment hâte de reprendre la piste devant tous les fans, surtout avec autant d’Argentins pour me soutenir."

"La course de l’année passée m’a laissé des sentiments mitigés, mais le circuit d’Interlagos est un endroit vraiment spécial avec toute son histoire et l’aura qui s’en dégage. Nous avons vu l’an dernier avec Alpine que tout peut arriver ici, donc nous mettrons tout en œuvre pour être prêts à saisir la moindre occasion qui se présentera, d’autant plus qu’il s’agit d’un week-end Sprint avec encore plus d’action."

"Cette saison n’a pas été facile, mais nous restons concentrés et déterminés à faire de notre mieux ce week-end."