Gasly raconte des ’situations jamais vues’ au volant d’une F1 auparavant

Pierre Gasly a sauvé Alpine F1 d’un week-end au bilan très négatif en allant chercher un point en course. Le pilote français a mené une course de haute lutte, notamment contre Esteban Ocon, pour arracher une dixième place synonyme d’un premier point.

Mais le Français a expliqué à Canal+ que le week-end avait été décevant, et que la course a été toutefois un peu un motif de sourire. Il en a profité pour évoquer le pilotage des nouvelles monoplaces.

"Ca a été un week-end compliqué, on a dû beaucoup se battre aujourd’hui. On a appris beaucoup de choses, ça change énormément par rapport à ce qu’on connaissait avant et il y a beaucoup de choses à améliorer" a déclaré Gasly.

"Entre les moteurs, il y a beaucoup de différences de régénération, d’utilisation de l’énergie, il y a des lignes droites où certains moteurs utilisent plus de puissance, moins dans d’autres, et ça crée des situations qu’on n’a jamais vues auparavant."

"Tant mieux si c’est bien à la télé pour vous, pour nous c’est un peu bizarre dans la voiture. Il faut être intelligent, savoir comment utiliser son énergie, savoir où il faut défendre et où il faut attaquer, sachant qu’il y a toujours une conséquence par rapport à ces actions."

Gasly tire aussi un bilan plus complet des performances d’Alpine : "Ce point a été durement acquis et nous pouvons en être satisfaits au terme de ce long après-midi au volant."

"J’ai pris un bon départ pour gagner quelques positions avant plusieurs batailles animées en piste. Nous avons subi quelques dégâts lors d’un contact et cela nous a probablement empêchés d’exprimer tout notre potentiel."

"Je pense que nous aurions pu nous battre encore plus haut dans des circonstances un peu plus favorables. Nous pouvons en retenir du positif et nous travaillerons d’arrache-pied cette semaine tant il reste beaucoup à apprendre."

"Les courses sont clairement différentes cette année. Cela a apporté son lot de défis inédits aujourd’hui et plusieurs tactiques et facteurs entrent désormais en jeu. Maintenant que nous avons vu comment cela se passait, nous avons de nouvelles choses à comprendre et à mettre en place pour la suite."

"J’ai pris du plaisir, c’était intense du départ à l’arrivée et nous avons beaucoup de paramètres à assimiler. La semaine prochaine, nous aurons un week-end sprint en Chine, où il faudra être immédiatement dans le rythme. Je repars satisfait de Melbourne, donc bravo à toute l’équipe."

Franco Colapinto a commencé sa course en évitant un énorme accident au départ, il a ensuite écopé d’un Stop and Go à cause d’une erreur de ses mécaniciens, qui ont travaillé trop tard sur la voiture, et a donc terminé loin du compte, même s’il reste positif.

"Si l’on se fie uniquement au résultat, nous ne sommes pas là où nous voulons être. Cependant, il y a clairement des points positifs à retenir au vu de notre rythme en course et des données recueillies, dont nous pourrons tirer des leçons en vue des prochains rendez-vous" a déclaré l’Argentin.

"Compte tenu de notre position sur la grille, cela s’annonçait difficile et la pénalité liée à une infraction à la procédure de départ nous a finalement ôté tout espoir de nous battre plus haut. Nous gagnons et perdons ensemble et nous sommes tous dans le même bateau."

"J’ai d’ailleurs eu de la chance de rallier l’arrivée, car ma course aurait pu se terminer très rapidement. J’ai eu chaud en essayant d’éviter [Liam] Lawson, qui était très lent à l’extinction des feux. J’ai failli le percuter par l’arrière et je ne l’ai vu qu’au dernier moment."

"J’ai donné un coup de volant à droite pour me faufiler entre le muret des stands et lui. Je crois que j’ai touché le mur, mais nous n’avons heureusement subi aucun dégât important et nous sommes sortis indemnes du premier tour."

"Malgré le résultat et notre début de week-end, je pense que nous pouvons être satisfaits du comportement et des performances de la voiture, surtout en conditions de course, où nous étions comparables à certains de nos concurrents du milieu de peloton. Bravo également à Pierre pour avoir commencé la saison en obtenant un point."

