Russell : les nouvelles règles de la F1 créent beaucoup de spectacle !

George Russell n’a pas caché sa satisfaction après avoir remporté la première course de la saison à Melbourne. Dans un contexte marqué par les nouvelles règles techniques et des voitures aux caractéristiques inédites, le Britannique a dû composer avec une épreuve agitée.

"Je suis super heureux. C’était un peu la course à laquelle on s’attendait : un départ chaotique, difficile de gérer la batterie, avec un effet yo-yo dans les dépassements."

Les nouvelles monoplaces, notamment en raison de leur gestion énergétique, ont généré des situations spectaculaires en piste, avec des vitesses de rapprochement très importantes.

"Les vitesses de rapprochement sont tellement grandes avec ces nouvelles voitures, mais c’était énorme !"

Au départ, Russell a également dû composer avec la pression de ses rivaux, dont Isack Hadjar et Charles Leclerc.

"Je regardais dans mes rétroviseurs Hadjar [au départ] et je l’avais [Leclerc] couvert, mais il est arrivé de nulle part !"

Malgré ces moments tendus, Russell estime que la course s’est finalement déroulée de manière assez proche de ce que son équipe anticipait.

"Une bonne course. Aujourd’hui, c’était davantage en phase avec ce que nous pensions. On avait peut-être un dixième ou deux d’avantage, mais pas les sept dixièmes d’hier."

Le pilote Mercedes a également admis avoir surveillé de près l’état de ses pneus en fin d’épreuve, les gommes semblant perdre beaucoup de matière sur l’asphalte de l’Albert Park.

"Je pensais que les pneus ne se dégraderaient pas avant d’atteindre 0 % d’usure, avec tout le caoutchouc qui disparaissait, donc dans les deux derniers tours j’étais un peu inquiet, je dois l’admettre."

"Je me sentais confiant dans la voiture, je savais où pousser et où économiser."

Au-delà du résultat, Russell a également évoqué l’impact des nouvelles règles techniques sur le pilotage. Selon lui, les pilotes doivent déjà adapter leur style de conduite pour tirer le meilleur de ces voitures.

"C’est un peu comme en 2022 quand on avait le marsouinage : j’ai dû changer mon style de pilotage dans les virages rapides, sinon la voiture rebondissait sur la piste."

"Est-ce que c’est parfait pour l’instant ? Non. Mais c’est la première course d’un long cycle réglementaire et c’était probablement le pire circuit pour ça. Donc il faut laisser un peu de temps avant que tout le monde ne s’emballe."

Et même si ces voitures ne sont pas forcément les plus agréables à piloter, Russell estime que le spectacle était bien au rendez-vous.

"Même si ce n’était peut-être pas la voiture la plus amusante à conduire, cela a quand même donné beaucoup de spectacle. Et je suis sûr pas mal de spectacle en plus à la télévision que je n’ai pas vu."

