Vasseur répond aux critiques d’Hamilton après les qualifications

La forme toujours morose de Ferrari a déclenché une nouvelle vague de critiques en Italie, l’écurie subissant un nouveau week-end difficile en cours à Singapour.

Lewis Hamilton, qui a visiblement vécu une transition plus difficile que prévu vers la vie en rouge, était pourtant plein d’espoir avant les qualifications.

"Je me suis senti bien dans la voiture tout le week-end," a-t-il déclaré après une qualification en sixième position, une place devant Charles Leclerc.

"Je pensais, peut-être à tort, que nous pourrions nous battre pour les premières places. Mais la façon dont le programme a été géré, les temps d’attente dans la voie des stands, l’usure des pneus et les retours au stand – tout cela ne nous permet pas d’optimiser la séance."

"Nous devons travailler là-dessus avec l’équipe, en discuter calmement. Chacun fait de son mieux, mais nous devons aussi voir ce que font les autres."

Hamilton a souligné l’approche de Mercedes après la pole position de son ancien coéquipier George Russell.

"Si vous regardez Mercedes, ils ont été les premiers à s’élancer et n’ont pas perdu la température de leurs pneus."

Jenson Button, consultant pour Sky ce week-end, admet que la pression interne de Ferrari se faisait sentir.

"Il ne faut pas avoir peur de l’échec, mais c’est exactement ce que je ressens chez Ferrari. Je pense que tout le monde pense pouvoir facilement être éliminé et cela les paralyse. Ce n’est pas une bonne sensation."

Leclerc a de nouveau nié sa déception, mais la frustration était palpable après une nouvelle qualification décevante.

"Lorsqu’une équipe comme Mercedes, qui a généralement des difficultés sur des circuits comme ceux-ci, décroche la pole, nous n’avons aucune excuse. Nous devons faire mieux."

"Je ne sais pas quoi dire d’autre," a-t-il déclaré, après avoir utilisé un juron pour décrire à quel point Singapour avait été difficile pour lui.

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a concédé que Mercedes avait progressé.

"Oui, c’est dur après les qualification. Mais c’est vrai pour Red Bull, c’est vrai pour McLaren, c’est vrai pour nous. Je pense que Mercedes a progressé."

"Ils ont eu beaucoup de difficultés vendredi, mais en qualifications, ils ont été impressionnants, ce qui signifie qu’ils ont fait un énorme pas en avant par rapport à tous les autres, pas seulement par rapport à nous."

Il a admis que la Ferrari SF-25 restait difficile à piloter.

"Elle est vraiment à la limite. Ce n’est pas une voiture facile à piloter."

En réponse à la plainte d’Hamilton concernant la préparation des pneus et la gestion des sorties en piste, Vasseur a déclaré : "Il n’est pas facile de trouver la bonne approche lors du tour de préparation pour les pneus, et peut-être que si les conditions sont bonnes en début de tour et pas à la fin, tout est vraiment à la limite."

"Mais je veux tirer les premiers points positifs du week-end. Nous étions là vendredi matin, nous étions là en Q1, et nous devons continuer à progresser, à adopter cette approche. Nous devons continuer à attaquer et être convaincus de notre capacité à y parvenir."