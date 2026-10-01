Alpine F1 réalise un spectaculaire retournement financier

L’écurie Alpine F1 a renoué avec les bénéfices au cours de l’exercice financier clôturé le 31 décembre 2025, avec un résultat positif d’environ 9,36 millions d’euros, selon de nouveaux documents financiers. Un retournement notable pour la structure d’Enstone, qui avait enregistré une lourde perte de 17,11 millions d’euros sur la période correspondante achevée le 31 décembre 2024. Cette amélioration s’accompagne notamment d’une forte progression du chiffre d’affaires de l’équipe.

D’après les documents financiers officiels déposés auprès de Companies House, une obligation légale pour toute entreprise enregistrée au Royaume-Uni, Alpine Racing Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 336,45 millions d’euros pendant l’exercice 2025.

Un montant en nette progression par rapport aux 279,05 millions d’euros enregistrés au cours des 12 mois précédents.

Comme pour toutes les écuries de Formule 1, le chiffre d’affaires d’Alpine est notamment constitué des revenus commerciaux apportés par ses sponsors ainsi que des primes distribuées en fonction du classement au championnat constructeurs.

Dans le cas des comptes 2025, les revenus liés à la sixième place obtenue par Alpine au championnat constructeurs 2024 ont ainsi été pris en compte. Cette sixième position avait été décrochée dans des circonstances particulièrement spectaculaires.

Alpine avait inscrit 33 de ses 65 points de la saison 2024 lors du seul Grand Prix de São Paulo, disputé sous une pluie torrentielle. Esteban Ocon avait terminé deuxième de la course tandis que Pierre Gasly avait complété le podium en troisième position. Un résultat qui avait radicalement transformé la situation de l’équipe au championnat.

Après la manche précédente disputée à Mexico, Alpine occupait encore la neuvième position du classement avec seulement 17 points. L’équipe française avait ensuite grimpé jusqu’au sixième rang, dépassant Haas et Racing Bulls. Gasly avait également inscrit deux points supplémentaires à São Paulo grâce à sa septième place lors du Sprint.

Cette remontée au championnat constructeurs 2024 a eu une incidence très importante sur les revenus comptabilisés au cours de l’exercice financier suivant.

Après prise en compte d’un coût des ventes de 260,18 millions d’euros, Alpine Racing Limited a enregistré un bénéfice brut de 76,27 millions d’euros en 2025. Cela représente une progression de 24,23 millions d’euros par rapport à l’exercice 2024.

Une fois les autres dépenses déduites, l’équipe a terminé l’exercice 2025 avec un bénéfice d’exploitation de 19,34 millions d’euros. La comparaison avec l’année précédente souligne l’ampleur du redressement puisque, au même stade de ses comptes 2024, Alpine Racing Limited avait au contraire enregistré une perte d’exploitation de 11,92 millions d’euros.

Après application de la fiscalité britannique, le résultat final de l’entreprise est ainsi revenu dans le vert. Alpine Racing Limited a précisément enregistré un bénéfice net de 9,36 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Un an auparavant, la société avait affiché une perte de 17,11 millions d’euros. Cette perte enregistrée en 2024 constituait elle-même une certaine anomalie dans les résultats financiers récents de l’entreprise, Alpine ayant réalisé d’importants bénéfices au cours des exercices précédents.

Alpine F1 est en bonne voie pour terminer 5e ou 6e du championnat constructeurs cette année, de quoi maintenir pour Enstone le niveau de primes reçues par la FOM.