’Flavio était en colère’ : Colapinto raconte les heures difficiles après Bakou

Franco Colapinto assure n’avoir jamais véritablement douté de sa participation au Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, malgré la colère provoquée chez Alpine F1 par son accident de Bakou. Responsable d’un accrochage avec son équipier Pierre Gasly qui avait également entraîné Lando Norris dans l’abandon, l’Argentin avait vu Flavio Briatore évoquer publiquement une réflexion sur les conséquences à donner à l’incident. Pourtant, alors que l’hypothèse d’une mise à l’écart pour Sepang avait circulé, Colapinto affirme avoir immédiatement repris sa préparation habituelle pour la course suivante.

Le pilote Alpine avait commis une erreur particulièrement coûteuse lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Au moment de la reprise de la course après une période sous voiture de sécurité, Colapinto avait bloqué ses roues au freinage du premier virage.

L’Argentin avait alors percuté Gasly, déclenchant une réaction en chaîne dans laquelle Norris avait également été impliqué. Les trois pilotes évoluaient dans le top 10 au moment de l’incident et avaient tous été contraints à l’abandon.

Colapinto avait ainsi dû faire face à la colère de Gasly et de Norris, mais également à celle de Briatore, qui dirige de fait l’équipe Alpine.

Une mise à l’écart de l’Argentin pour le Grand Prix suivant n’avait alors pas été totalement exclue. Briatore avait lui-même laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’il souhaitait prendre le temps d’étudier la situation avant de décider de la marche à suivre.

"Je veux prendre le temps d’y réfléchir et d’examiner les mesures qui devraient être prises, afin que nous puissions en tirer les leçons et éviter qu’une telle situation ne se reproduise à l’avenir."

Interrogées plus précisément sur la possibilité que Colapinto ne dispute pas la course de Sepang, des sources n’avaient pas été en mesure d’écarter cette hypothèse.

Le pilote de 23 ans est pourtant bien au volant de l’Alpine ce week-end pour le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

Malgré la colère de Briatore après son erreur, Colapinto explique avoir toujours fait confiance à l’Italien pour prendre la décision qu’il considérerait comme la meilleure pour l’équipe, quelle qu’elle soit.

"Il y a des moments dans une équipe où tout le monde est en colère et où il est difficile d’aller de l’avant, mais on finit toujours par trouver une manière d’avancer," confie-t-il aujourd’hui à Sepang.

"Flavio est un excellent dirigeant d’équipe. C’est vraiment l’un des meilleurs que j’ai connus dans ce sport, évidemment depuis que j’ai commencé. Il possède énormément d’expérience, donc il est très bon dans ce genre de situations, il sait comment les gérer et comment faire progresser l’équipe."

"Je lui ai donc toujours fait confiance pour ce genre de choses."

"Bien sûr, ce n’est probablement pas la meilleure situation lorsque c’est vous qui êtes en tort et que vous avez commis une erreur. Mais c’est formidable de l’avoir avec nous et de pouvoir en tirer des enseignements."

"Je pense que c’est une situation difficile pour l’équipe. C’est lui qui dirige l’équipe, celui qui essaie de la faire gagner à nouveau et de la rendre meilleure."

Colapinto assure également ne pas avoir cherché à minimiser sa responsabilité après l’accident. Dès son retour au garage, il dit avoir reconnu son erreur auprès de l’équipe.

"Dès que nous nous sommes touchés, je suis revenu au garage et j’en ai assumé l’entière responsabilité."

"C’est une erreur. J’ai freiné trop tard pour le virage 1. C’était une erreur qui a simplement eu de très lourdes conséquences."

"Évidemment, je suis triste de ce qui s’est passé. Mais en tant qu’équipe, nous avons beaucoup discuté et nous avons appris comment passer à autre chose."

Malgré les interrogations apparues après les déclarations de Briatore, Colapinto affirme toutefois qu’une véritable mise à l’écart pour le rendez-vous malaisien ne lui a jamais semblé particulièrement probable.

Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait réellement pensé pouvoir perdre son baquet pour Sepang, l’Argentin a révélé avoir quitté Bakou pour se rendre directement à l’usine Alpine F1 à Enstone afin de préparer la course suivante.

"Pas vraiment."

"En réalité, je suis allé directement dans le simulateur après la course. J’étais immédiatement à l’usine pour préparer la course ici, en Malaisie."

"Ce genre de choses ne change jamais et notre préparation pour l’avenir ne change jamais vraiment non plus."

Colapinto reconnaît néanmoins que l’atmosphère au sein de l’équipe était difficile après l’accrochage. D’autant plus que, selon lui, sa collaboration avec Gasly avait été particulièrement bonne pendant le reste du week-end de Bakou.

"Bien sûr, Flavio était en colère, comme tout le monde dans l’équipe était en colère, et ce n’est pas une situation agréable à vivre, encore moins lorsque c’est vous qui avez créé cette situation. C’est la dernière chose que vous souhaitez."

"Nous faisions du très bon travail en tant qu’équipiers pendant tout ce week-end avec Pierre, et c’est très triste de terminer comme cela à cause d’une erreur."

"C’est quelque chose de totalement involontaire et j’espère que tout le monde le comprend. C’est simplement un blocage de roues. Lorsque vous appuyez sur le frein et que les roues se bloquent, vous perdez le contrôle."

"Et c’est extrêmement malheureux que j’aie emporté Pierre, qui est mon équipier, et évidemment Lando également, et j’en suis vraiment désolé. Mais principalement pour Pierre, compte tenu de l’excellente situation dans laquelle nous nous trouvions, et cela a évidemment contrarié tout le monde."

"Je ne peux plus changer ce qui s’est passé maintenant, j’aimerais vraiment pouvoir le faire, mais je suis vraiment désolé, c’est la réalité."

"J’étais vraiment désolé immédiatement après l’incident et, encore une fois, ce n’est pas une situation agréable à vivre, mais nous avons réglé cela en interne et ils m’ont soutenu et ont très rapidement voulu regarder vers l’avant."

Gasly, Briatore et les membres d’Alpine n’étaient cependant pas les seuls avec lesquels Colapinto devait apaiser la situation.

Norris avait vivement réagi après l’accident et réclamé une suspension d’une course à l’encontre du pilote Alpine. Le pilote McLaren était toutefois revenu par la suite sur ses propos et avait présenté ses excuses à l’Argentin.

Colapinto assure qu’il n’existe désormais aucune animosité entre les deux hommes, qui ont discuté de l’accident et des réactions qu’il avait provoquées.

"Je pense qu’il était encore sous le coup de l’émotion à ce moment-là."

"Évidemment, il sait ce que ce genre de commentaires peut provoquer parce qu’il en a lui-même souffert, ou parce qu’il était probablement le pilote qui parlait le plus de la haine en ligne il y a quelques années, il y a seulement quelques saisons, donc j’ai été un peu surpris."

"Mais ensuite, bien sûr, il s’est excusé et je pense que, malheureusement, il a également reçu énormément de haine à cause de cela. Mais j’en ai également reçu beaucoup."

"C’est une situation compliquée avec le monde extérieur, et c’est pourquoi je pense que nous devons faire attention entre nous aux choses que nous disons. Et je comprends que, sous le coup de l’émotion, on puisse dire des choses comme cela."

Interrogé directement pour savoir si tout était désormais réglé entre Norris et lui, Colapinto s’est montré catégorique. "Oui, oui, oui, nous avons discuté et tout va bien."

Max Verstappen et George Russell avaient aussi trouvé les propos initiaux de Norris très durs envers Colapinto, ce qui a amusé l’Argentin.

"Eh bien, je pense que Lando a réussi à mettre Max et George d’accord pour une fois. Max a souligné ce que Kimi (Antonelli) avait fait lors du Grand Prix d’Autriche l’an dernier. Kimi avait bloqué ses roues, tout comme moi, c’était une erreur visible, et Max a probablement perdu le championnat à cause de cela. Kimi est allé s’excuser et Max s’est immédiatement montré très compréhensif."

"C’est simplement une question d’expérience ou de personnalité propre à chaque athlète. Max a toujours soutenu les jeunes pilotes, car il a lui aussi commis des erreurs et c’est tout simplement sa nature."

Concernant ses fans les plus virulents, Colapinto condamne encore une fois et a même révélé qu’il avait lui aussi subi des attaques en ligne sur les réseaux sociaux

"Mon message est toujours le même : les gens ne se rendent pas toujours compte de l’impact de ce qu’ils écrivent ; nous sommes des humains, et ce n’est pas facile pour nous de recevoir ce genre de choses."

"On pointe souvent du doigt les Argentins, mais on oublie que cela ne vient pas uniquement d’eux. Ça vient beaucoup d’eux, je suis tout à fait d’accord. Mais cela ne vient pas seulement d’eux ; ils sont extrêmement passionnés et me soutiennent énormément. Certes, c’est regrettable et leur comportement est parfois déplorable, mais cela vient du monde entier et de nombreuses autres communautés de fans."

"Je ne sais pas si nous passons à côté de quelque chose, mais j’en reçois énormément et personne n’en parle jamais. Cela dit, ce n’est pas grave pour moi car je ne consulte pas trop les réseaux sociaux. Je ne m’y attarde pas. Mais je sais que cela affecte beaucoup de gens, beaucoup de pilotes et beaucoup de familles, bien plus que moi."

"J’espère que les choses vont s’améliorer. Cela fait longtemps que je le demande. C’est difficile pour nous, pilotes, de contrôler la situation. Je pense que c’est à nous de ne plus alimenter ce genre de choses. Mais nous nous efforçons vraiment d’améliorer la situation par nous-mêmes. Personnellement, j’en parle depuis l’année dernière. Je fais de mon mieux, mais c’est compliqué."