Gasly menace Racing Bulls après le coup de Zandvoort : ’J’ai une bonne mémoire’

Alpine F1 pensait avoir relancé sa saison à Zandvoort grâce à une évolution technique qui a immédiatement permis à Pierre Gasly de se mêler à la lutte en tête du peloton. Mais le Français n’a finalement inscrit qu’un seul point, la faute notamment à une défense particulièrement agressive d’Arvid Lindblad. Une situation qui a permis à Racing Bulls de conserver l’avantage au championnat, mais qui pourrait alimenter quelques explications musclées lors des prochaines manches !

Alpine avait vu sa situation se dégrader au Hungaroring, où l’équipe avait été dépassée par Racing Bulls dans la lutte pour la cinquième place du championnat. En matière de performances pures, l’écurie française avait également reculé derrière Audi, devenant ainsi la septième force du plateau.

Dans ce contexte, l’évolution introduite à Zandvoort était particulièrement attendue. Seule la monoplace de Pierre Gasly en bénéficiait aux Pays-Bas, Franco Colapinto devant recevoir les nouvelles pièces à Monza.

Les premiers enseignements avaient été particulièrement encourageants. Lors de la course Sprint, Gasly avait même été le meilleur pilote du milieu de peloton, décrochant la huitième place et le dernier point disponible.

Mais la course principale a rapidement changé la donne. Alors que Gasly semblait en mesure de viser un nouveau résultat solide, Arvid Lindblad a joué un rôle déterminant dans sa stratégie de course.

Le pilote Racing Bulls avait pourtant déjà compromis son propre Grand Prix après avoir écopé d’un passage par la voie des stands pour avoir dépassé Gasly sous drapeaux jaunes. Mais une fois revenu dans la lutte, Lindblad a adopté une défense particulièrement ferme face à l’Alpine.

Cette bataille a permis à Nico Hülkenberg, sur son Audi, et à Yuki Tsunoda, au volant de l’autre Racing Bulls, de dépasser Gasly. Le Français a ainsi perdu plusieurs positions et un temps précieux, avant de terminer dixième.

Pour Gasly, il ne faisait aucun doute que Racing Bulls avait volontairement privilégié l’intérêt collectif.

"Racing Bulls a ruiné notre course et a joué le jeu d’équipe pour le championnat, et ils l’ont bien fait," a-t-il reconnu. "Cela m’a fait perdre une position face à Nico et Tsunoda, et je ne sais pas combien de secondes de course. Félicitations à eux, j’ai hâte de les affronter à nouveau."

Le pilote Alpine sait cependant que le tracé de Zandvoort se prêtait particulièrement bien à ce type de défense, avec des possibilités de dépassement très limitées.

"C’est agaçant, mais c’est Zandvoort, on ne peut pas vraiment dépasser, et cela va changer sur les prochains circuits," a-t-il poursuivi.

Gasly n’a visiblement pas l’intention d’oublier l’épisode.

"La bonne chose, c’est que j’ai une bonne mémoire, donc je vais m’assurer que nous sourirons à la fin de l’année," a lancé le Français.

Lindblad assume totalement

Interrogé sur les propos de son adversaire, Lindblad n’a pas cherché à minimiser son rôle dans la situation. Le jeune pilote Racing Bulls a au contraire assumé avoir privilégié les intérêts de son équipe, alors même que sa propre course était déjà largement compromise.

"Je pense que c’est une belle histoire. Au final, j’ai joué le jeu d’équipe," a répondu Lindblad.

"S’il a une bonne mémoire, très bien. Au final, nous nous battons tous aussi durement que possible chaque week-end."

"J’ai essayé d’aider l’équipe là où je le pouvais. La réalité, c’est que ma course n’était plus vraiment dans le coup, donc oui, j’ai fait ce que je pouvais pour aider l’équipe."

Cette bataille prend d’autant plus d’importance que seulement trois points séparent actuellement Racing Bulls et Alpine au championnat constructeurs. L’évolution apportée à Zandvoort semble par ailleurs avoir permis à l’équipe d’Enstone de retrouver une partie du terrain perdu ces dernières semaines.

Avec Gasly désormais mieux armé pour lutter au cœur du peloton, les prochaines manches pourraient donc offrir de nouveaux affrontements directs entre les deux équipes. Et contrairement à Zandvoort, les prochains circuits offriront davantage de possibilités de dépassement.