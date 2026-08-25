Mercedes F1 précise quelle pénalité Antonelli aura à Monza

Mercedes F1 a tranché : Kimi Antonelli prendra bien le départ du Grand Prix d’Italie depuis le fond de la grille et pas avec seulement 10 places de pénalité. Alors que le pilote italien mène actuellement le championnat du monde, l’écurie de Brackley a choisi de lui installer une nouvelle unité de puissance complète à Monza, dépassant ainsi le quota autorisé sur la saison. Un choix assumé, malgré le caractère hautement symbolique de cette course à domicile pour le jeune pilote.

Les problèmes de fiabilité rencontrés par Mercedes au cours de la première moitié de la saison rendaient la sanction pratiquement inévitable. Chaque pilote peut utiliser jusqu’à quatre unités de puissance sur une saison sans encourir de pénalité, mais Kimi Antonelli a déjà atteint la limite pour son V6 et son système d’échappement. George Russell se trouve dans une situation similaire, puisqu’il n’a plus de marge concernant son moteur à combustion interne et son turbocompresseur.

La question était donc surtout de savoir quand Mercedes déciderait de faire franchir à ses pilotes cette limite. L’écurie a désormais choisi Monza pour Antonelli, avec une conséquence immédiate : le leader du championnat devra s’élancer depuis l’arrière du peloton lors de son Grand Prix national.

Toto Wolff a confirmé que Mercedes ne se contenterait pas de remplacer juste le V6 thermique, ce qui limiterait la pénalité à 10 places, mais procéderait à un changement complet de l’unité de puissance.

"Avec Kimi, nous allons tout changer," a confirmé le directeur de Mercedes F1, écartant aussi l’idée que l’équipe aurait pu être tentée de repousser cette décision en raison du caractère particulier du Grand Prix d’Italie pour son pilote qui fête ses 20 ans aujourd’hui.

Mercedes estime que Monza constitue précisément l’un des circuits les plus adaptés pour absorber une pénalité de ce type. Avec ses longues lignes droites, ses possibilités de dépassement et l’importance de la vitesse de pointe, le tracé italien permet en théorie de remonter plus facilement dans le peloton qu’un circuit beaucoup plus lent.

Wolff assure surtout que la nationalité d’Antonelli n’a pas pesé dans la décision.

"En théorie, nos calculs montrent que c’est le meilleur circuit pour le faire. Évidemment, nos algorithmes ne tiennent pas compte de la nationalité. Mais nous sommes ici pour nous battre pour un championnat et non pour obtenir le meilleur résultat en matière de relations publiques. C’est donc ce que nous allons faire."

La décision intervient alors qu’Antonelli aborde la deuxième partie de saison en position de force. Le pilote Mercedes est devenu le principal prétendant au titre et dispose notamment d’une avance importante sur ses poursuivants. Sa pénalité à Monza constituera donc un test majeur de sa capacité à limiter les dégâts.

Antonelli sera donc le premier des deux pilotes Mercedes à payer le prix de cette situation. George Russell devra lui aussi prendre une pénalité dans les prochaines courses, mais l’écurie n’a pas encore déterminé le moment exact où elle procédera à son changement.

"Avec George, les discussions sont toujours en cours pour savoir où le faire," a expliqué Wolff.

La situation de Russell est légèrement différente. Le Britannique n’a utilisé son quatrième moteur thermique qu’au Grand Prix de Hongrie, dernière épreuve avant la pause estivale. Il dispose donc encore d’une certaine flexibilité en matière de kilométrage, ce qui permet à Mercedes de choisir plus précisément le circuit sur lequel il sera le plus pertinent de prendre une pénalité.

L’écurie pourrait ainsi décider de repousser l’échéance au-delà de Monza. Une autre possibilité particulièrement intéressante serait le Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou.

Le tracé urbain possède lui aussi de longues lignes droites et accorde une place importante aux performances du groupe propulseur et à la vitesse de pointe. Il offre également plusieurs opportunités de dépassement, ce qui pourrait permettre à Russell de compenser plus efficacement une éventuelle position de départ pénalisée.