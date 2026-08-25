Verstappen piégé par une erreur de trajectoire de 50 centimètres

Le dernier Grand Prix des Pays-Bas de la saison s’est terminé de manière particulièrement brutale pour Max Verstappen. Devant une marée orange venue en nombre à Zandvoort pour soutenir son héros national, le quadruple champion du monde a perdu le contrôle de sa Red Bull dès le premier tour, dans le dernier virage, mettant immédiatement fin à ses espoirs de briller à domicile. Pour Nico Rosberg, malgré les conditions piégeuses, la responsabilité de cet accident ne fait aucun doute.

Verstappen avait pourtant abordé cette course avec de grandes ambitions, quelques jours seulement après l’annonce de la prolongation de son contrat avec Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030. Mais son ultime rendez-vous à Zandvoort s’est transformé en cauchemar dès le premier tour.

La pluie était tombée par intermittence avant le départ, laissant plusieurs portions du circuit encore humides lorsque les pilotes se sont élancés en pneus slicks. Le soleil était ensuite réapparu, mais la trajectoire n’était pas complètement sèche dans le dernier virage, un banking particulièrement rapide qui ne pardonne aucune erreur.

Alors qu’il se battait avec son équipier "intérimaire" Liam Lawson, Verstappen a perdu l’arrière de sa RB22 à la sortie du virage, en accélérant trop tôt et trop fort selon lui. Sa monoplace a traversé la piste avant de percuter violemment les barrières de l’autre côté, provoquant l’interruption de la course au drapeau rouge. Gabriel Bortoleto a lui aussi été impliqué dans la séquence, mais les autres concurrents ont heureusement réussi à éviter les débris.

Nico Rosberg, champion du monde 2016 et consultant pour Sky F1 sur place, estime que les circonstances étaient effectivement particulièrement délicates. Mais selon lui, elles ne peuvent pas exonérer Verstappen.

"Tout d’abord, ils l’ont tous vu lors de la mise en grille puis lors du tour de formation : c’était bien mouillé là-bas. C’était très humide à certains endroits, sec à d’autres. Il y avait un mélange de tout. C’est incroyablement difficile pour un pilote mais ils ont pu le voir lors du tour de formation," a expliqué l’ancien pilote Mercedes.

"Avec des pneus slicks, traverser ce virage à haute vitesse est la chose la plus difficile au monde. Tout le monde a été prudent devant Max. Mais pas lui."

"Max est clairement plus proche de la limite que tout le monde et, quand on regarde de plus près les images au ralenti et l’endroit où il passe, on voit que la partie sèche est décalée d’environ 50 centimètres par rapport à l’intérieur," a-t-il détaillé.

C’est précisément à cet endroit que Verstappen a commis son erreur. En apercevant une portion de piste plus sèche, le pilote Red Bull a estimé qu’il pouvait remettre davantage de gaz. Mais l’adhérence n’était manifestement pas suffisante pour absorber cette accélération.

"Il était un peu trop bas sur le banking pour bénéficier de cette partie sèche un peu au dessus. Et je pense comme il l’a dit qu’il a simplement mis un peu trop de gaz, et c’est terminé," a estimé Rosberg.

Le jugement de l’ancien pilote allemand est d’autant plus sévère qu’il considère Verstappen comme la référence actuelle de la discipline.

"J’avoue ne pas comprendre cette prise de risque. C’est clairement le meilleur pilote du moment, le meilleur pilote présent sur la grille, l’un des plus grands de tous les temps," a poursuivi Rosberg.

"Max a reconnu après son abandon avoir commis une erreur de jugement. Cela peut arriver même au meilleur !"

"Pour ne pas l’accabler à 100 %, cela montre aussi à quel point les conditions étaient difficiles là-bas."