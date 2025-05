Gasly l’assure à Imola, ’il n’y a pas de problème’ chez Alpine F1

Pierre Gasly est déçu de voir Jack Doohan partir après seulement six courses, mais le pilote Alpine F1 est tout aussi prêt à travailler avec son nouvel équipier, Franco Colapinto. Selon lui, le duo pourra aussi compter sur le soutien de Doohan, toujours réserviste dans l’équipe.

"Je les connais tous les deux, je m’entends bien avec Jack et Franco. Pendant les mois durant lesquels j’ai travaillé avec Jack, j’ai essayé de le soutenir autant que possible. C’est un gars bien que j’apprécie, il a une bonne vitesse. C’est difficile d’arriver en F1 comme ça et j’ai essayé de l’aider avec mon expérience, car je voulais qu’il réussisse" a déclaré Gasly.

"Franco est aussi un très bon pilote, c’est pour ça qu’on l’a recruté et ce sera intéressant de voir ce qu’il fait. Il était compétitif chez Williams, on travaillait bien avec Jack et je suis sûr qu’on travaillera bien avec Franco. Jack fait encore partie de l’équipe et on va devoir rester forts."

Interrogé sur le départ d’Oliver Oakes, l’ancien team principal, le Français salue ce qu’il a amené chez Alpine : "C’est triste de voir Ollie partir, c’était une décision personnelle de sa part. On s’entendait bien, on a travaillé ensemble et de manière proche depuis qu’il est arrivé l’été dernier."

"Les choses étaient très claires et transparentes avec lui. J’aime l’esprit qu’il a apporté à l’équipe. C’est triste de le voir partir mais on doit respecter et accepter sa décision. Flavio va prendre davantage de responsabilité, ça ne change rien à ce qui se passe et on continue d’avancer."

Gasly est en tout cas rassurant au sujet d’Alpine et de l’ambiance, malgré la mainmise - qui est toutefois relative puisque la FIA ne le considère pas directeur - de Flavio Briatore et la démission d’Oliver Oakes : "J’étais à l’usine mardi, mercredi je travaillais dans le simulateur, j’étais avec Flavio quand toutes les annonces ont été faites."

"C’est une grande nouvelle, mais comme je l’ai dit, les affaires et ce que nous devons faire en tant qu’individus ne changent pas. Je pense qu’en fin de compte, c’était une décision personnelle de la part d’Oli."

"Il n’y a pas de problème au sein de l’équipe, il n’y a pas de désaccord entre les membres de l’équipe. La vision et les orientations restent les mêmes qu’avant et après Miami. Il est évident qu’Oli n’est pas là et qu’il y a eu un changement entre les pilotes, ce qui est une autre chose dont on parle, mais en termes de direction et de travail pur, cela n’a pas changé."