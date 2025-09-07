Gasly : Je sais qu’il est difficile de comprendre pourquoi je reste chez Alpine F1
Le Français avait "des questions" mais a été mis en "confiance"
Pierre Gasly a officialisé sa prolongation de contrat avec Alpine F1 en marge du Grand Prix d’Italie ce week-end, et il est heureux d’avoir pu s’engager à long terme à Enstone. Selon lui, la saison difficile que l’équipe traverse ne préfigure en rien ce que sera son avenir en bleu et rose.
"Je suis très heureux de m’engager dans ce projet", a déclaré Gasly à Monza. "Nous traversons une saison très difficile, mais nous en connaissons les raisons et je crois pleinement en l’équipe et en nos collaborateurs."
"À partir de l’année prochaine, nous serons dans une bien meilleure position. Lorsque j’ai signé avec Alpine, mon objectif était de gagner avec une équipe française. Je n’y suis pas parvenu au cours de ces trois premières saisons et je suis impatient d’y arriver au cours des trois prochaines."
Il a admis avoir sondé Flavio Briatore avant de renouveler son contrat, mais a insisté sur le fait que l’engagement d’Alpine l’avait convaincu de rester : "Il est toujours judicieux d’être ouvert d’esprit."
"Au départ, j’ai dit à Flavio que je n’étais pas forcément d’humeur. Et puis, la volonté de l’équipe de continuer avec moi, de me donner des garanties et de m’impliquer très clairement comme leader du projet, ça m’a séduit."
Le Français est conscient qu’il prend un risque et que les gens ne comprennent pas pourquoi il reste dans l’équipe, alors que son avenir est plus flou que jamais, et que le moteur de Viry-Châtillon n’est pas le seul problème à déplorer du côté de l’équipe d’Enstone.
"Je sais qu’il est difficile pour les gens de comprendre pourquoi je reste chez Alpine, car quand on regarde les performances actuelles, nous sommes en difficulté, mais comme je l’ai dit, nous avons identifié les raisons de ces difficultés et nous en comprenons les causes."
"Nous connaissons les raisons stratégiques qui nous ont poussés à prendre ces décisions cette année, qui ont eu un coût en termes de performances, mais je pense qu’à partir de l’année prochaine, je suis convaincu que l’équipe sera en mesure de me fournir une voiture capable de rivaliser avec les meilleurs et de me permettre d’atteindre les objectifs pour lesquels j’ai rejoint l’équipe."
"La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement nous donne en fait certains avantages pour l’année prochaine en termes de soufflerie, etc. Je pense que nous devrions être en bonne position. Il y a de nombreuses raisons de croire que l’équipe sera en mesure de me fournir la voiture que je souhaite."
"Personne ne sait ce que les autres feront. Mais j’ai plus d’informations sur ce que je vois à l’usine, sur les personnes que nous recrutons. Je pense vraiment que c’est une très bonne équipe, composée de personnes extrêmement compétentes."
"J’avais évidemment des questions sur mon avenir mais j’ai vraiment confiance dans la capacité de l’équipe à me fournir une F1 qui me permettra de me battre aux avant-postes la saison prochaine."
