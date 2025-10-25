Alonso espère une Q3 au Mexique, Crawford a ’adoré’ rouler

Aston Martin F1 a connu une première journée correcte à Mexico, avec Fernando Alonso dans le rôle du leader qui s’est placé dans le top 10. L’Espagnol est sceptique quant à ses chances d’aller chercher un résultat similaire en qualifications.

Néanmoins, il est satisfait des progrès accomplis entre les deux premières séances du week-end, et il espère voir un autre bond en avant demain pour les derniers essais avant la qualification.

"La voiture était meilleure en EL2 qu’en EL1, on a changé les réglages et on va essayer d’aller davantage vers ces réglages ce soir" a déclaré Alonso. "Le vendredi on était dans le top 5 lors des quatre derniers Grands Prix mais ce n’est pas fidèle à la réalité."

"On doit donc prendre les choses avec prudence, les temps. La plupart des pilotes n’ont fait que les EL2, les EL1 ayant été réservés aux jeunes pilotes, donc on devrait progresser demain", a-t-il poursuivi avant de confirmer qu’une entrée en Q3 serait "très bien, mais peut-être trop optimiste. Mais nous allons le tenter."

Lance Stroll n’a pas roulé en EL1 mais s’est satisfait de son rythme en EL2 : "C’était correct, je me suis mis rapidement dans un bon rythme avec la voiture, donc ça allait. La voiture était bonne, j’ai quelques choses sur lesquelles travailler ce soir mais c’était une bonne séance."

Et si le Canadien n’a pas roulé, c’est parce que Jak Crawford était dans l’AMR25 pour la première séance du week-end, dans le cadre des essais obligatoires pour les jeunes pilotes. Une séance que l’Américain a adorée.

"C’était une très bonne séance, une bonne journée, ça faisait longtemps que je n’avais pas piloté une voiture, ça faisait des mois. Donc j’ai adoré, à chaque fois que je suis au volant d’une F1, c’est incroyable, et en Grand Prix, devant le monde entier, c’est super cool. C’était piégeux, il y avait du trafic, mais on a fait une bonne séance" a déclaré Crawford.

"C’était important pour l’équipe et pour moi, j’ai pu rouler et j’irai dans le simulateur la semaine prochaine pour avoir une bonne corrélation et essayer d’améliorer le simulateur autant que possible. C’est l’objectif principal que je puisse aider Fernando et Lance, comprendre ce qu’il faut dans le simulateur."

Celui qui a encore deux week-ends à disputer en Formule 2 a hâte de savoir de quoi sera fait son futur : "J’ai hâte des prochains tests. Je suis impatient de reprendre la F2, mais c’est ma dernière saison donc j’ai hâte de savoir ce que je ferai l’an prochain, j’espère que j’arpenterai encore ce paddock."