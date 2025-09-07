Alonso ironise sur Stroll après son 28 à 0 en qualifications

Fernando Alonso a souligné l’ironie de son bilan parfait de série en cours qualifications face à son coéquipier chez Aston Martin F1, Lance Stroll, désormais de 28 à 0 après la séance d’hier à Monza.

Sur les trois années déjà passées ensemble, le bilan reste très favorable à Alonso : 54 à 8.

Interrogé sur cette performance, l’Espagnol de 44 ans est revenu sur... ses difficultés du dimanche. Il note en effet que Stroll a 32 points au championnat pilotes, contre 30 pour lui.

"Qu’est-ce que cela signifie ? Que j’ai été très malchanceux en course !" ironise le double champion du monde de F1.

"Être en retard en termes de points au championnat alors que je suis probablement à mon meilleur niveau en qualifications, en termes de gestion de moments tendus, comme cette qualification ici à Monza, signifie que mes résultats du dimanche ont été véritablement catastrophiques."

"Nous espérons donc que cela changera pour 2026 : que je raterai quelques qualifications et que j’aurai beaucoup de chance le dimanche."

Alonso partira huitième après la pénalité de Lewis Hamilton, mais a admis que le déficit de vitesse en ligne droite d’Aston Martin compliquait la tâche.

"Je pensais que nous partirions 14e ou 16e et que les points seraient hors de portée. Maintenant, nous partons dans les points, donc la situation a changé ces dernières heures – je suis un peu plus optimiste."

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a rapidement détourné la question de son succès en qualifications pour parler du déficit en course, Alonso a souri : "C’est un autre article pour vous. Je ne dirai rien. Je fais mon travail."

"Il y a des avantages et des inconvénients à avoir Max Verstappen ou Fernando Alonso dans son équipe."

Pas question de critiquer Lance Stroll, le fils du patron, mais le message est tout de même subtilement passé !

Concernant la course, Alonso a prévenu que son dimanche serait probablement un exercice de limitation des dégâts.

"On part huitième en sachant qu’on va perdre deux ou trois positions. Hamilton va nous dépasser. Hülkenberg, probablement aussi. Les Williams ne sont pas loin derrière."

"Il faudra donc garder un œil sur tout le monde."