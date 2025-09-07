Hamilton a ’mis de côté’ tout ce qui le ralentissait pour progresser

Lewis Hamilton est satisfait des progrès de Ferrari et surtout des siens après un mois de juillet difficile. Le pilote de la Scuderia s’est qualifié septième à Zandvoort et cinquième à Monza avant sa pénalité. Cela semble marquer la fin de la partie la plus difficile de sa saison

"Si je pouvais vous expliquer toutes les circonstances et les nuances qui ont mené aux courses avant la pause estivale et pourquoi elles se sont déroulées ainsi" a déclaré Hamilton, sous-entendant que beaucoup de choses se sont produites en coulisses.

"Pour ces deux courses, j’ai mis tout cela de côté et je me suis concentré uniquement sur mon travail, en adoptant une attitude positive et en m’imprégnant de l’énergie positive de nos fans. L’équipe a été incroyable."

Dixième au départ après sa pénalité, le septuple champion du monde s’attend à un dimanche compliqué, mais il espère profiter de la vitesse de pointe de sa SF-25 : "Évidemment, avec la pénalité et tout le monde si proche, ce sera difficile de dépasser tout le monde."

"Mais nous avons une bonne vitesse de pointe, donc j’espère pouvoir rattraper un peu de terrain. J’ai besoin d’un bon départ, d’un bon premier tour et d’une bonne stratégie. Nous verrons comment nous pouvons dépasser les gars devant."

Hamilton explique que le problème est une question d’appui aérodynamique, qui est soit trop important pour être rapide en ligne droite, soit trop faible pour être efficace dans le deuxième secteur. Et c’est ce dernier que l’équipe choisit de sacrifier.

"Oui, c’est finalement une question d’appui aérodynamique, vraiment. Nous sommes rapides dans les lignes droites, mais ensuite, dans le secteur central, nous perdons trois ou quatre dixièmes, je crois, puis quelques dixièmes dans le dernier secteur."

"Nous manquons donc de charge, mais nous sommes rapides dans les lignes droites. Mais si nous augmentons l’appui aérodynamique, pour une raison quelconque, l’efficacité n’est plus au rendez-vous."

"Nous ne pouvons pas rattraper ces quatre dixièmes dans le secteur central, à moins d’augmenter considérablement l’appui aérodynamique, ce qui nous ferait tout perdre dans la ligne droite. C’est donc la charge optimale que nous pouvons avoir."

"Maintenant que nous avons apporté les modifications, j’espère que nous conserverons notre vitesse dans la ligne droite, afin de pouvoir nous rapprocher. J’espère que ce ne sera pas un train DRS."