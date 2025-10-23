McLaren F1 incrimine Piastri pour Austin et annule les ’répercussions’ contre Norris

McLaren F1 a décidé d’annuler les répercussions décidées après Singapour contre Lando Norris, quand le Britannique avait touché l’autre MCL39 d’Oscar Piastri au départ. Mais depuis, les deux pilotes se sont accrochés au départ du Sprint d’Austin.

Au premier virage de la course du samedi du GP des Etats-Unis, l’Australien s’était fait harponner par Nico Hülkenberg et avait été envoyé sur Lando Norris, causant un double abandon. Initialement, Zak Brown avait accusé Hülkenberg, mais le PDG de McLaren était revenu sur ses déclarations.

Depuis, il semble que le débriefing demandé par Brown à Andrea Stella, directeur de l’équipe, ait fait revoir le jugement au sein du team, en défaveur de Piastri. A Austin, ce dernier a en effet reconnu que lui et Norris étaient de nouveau sur un pied d’égalité.

Il se disait que les répercussions décidées par McLaren après Singapour étaient un avantage dans la décision sur la sortie des stands en qualifications, et selon Piastri, il n’y a plus de traitement différent entre les deux.

Cependant, il a réfuté l’idée qu’un débriefing spécial ait eu lieu, rappelant que tout est passé au crible après chaque week-end : "Oui, nous avons encore une fois fait cela. Nous vivons cela chaque week-end, peu importe ce qui s’est passé."

"Je pense que j’ai une part de responsabilité dans le Sprint. Nous commençons ce week-end avec une ardoise vierge pour nous deux, nous allons simplement courir et voir qui sortira vainqueur. Les conséquences pour Lando ont été effacées. Il y a beaucoup de facteurs mais c’est ce qui a été décidé."

McLaren continue donc son traitement d’équité en donnant aux pilotes la responsabilité de ne pas s’accrocher, et leur envoie le message selon lequel toute infraction à cette consigne sera punie par un avantage donné à l’adversaire.