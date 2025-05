Antonelli se prend une douche froide pour sa première qualif à domicile

Kimi Antonelli a déçu en qualifications à domicile à Imola.

Pour son premier Grand Prix à domicile, l’Italien de Mercedes F1 n’a pas réussi à passer la Q2.

Sa W16 ne s’alignera qu’en 13e position demain.

"Je pense que c’était vraiment compliqué de faire fonctionner les pneus."

"Je n’étais pas à l’aise tout au long du tour. C’est dommage, car j’espérais mieux, mais on verra demain."

Il sera difficile de dépasser [demain], mais le rythme était bon sur les longs relais, alors on verra ce qu’on peut faire à partir de là et on fera de notre mieux."