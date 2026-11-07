Hamilton frustré au Brésil, mais rassurant sur ses relations avec Leclerc

Lewis Hamilton a assuré que les tensions apparues avec Charles Leclerc chez Ferrari appartenaient désormais au passé. Interrogé après les qualifications du Grand Prix du Brésil, sans enjeu pour lui après sa double pénalité moteur, le septuple champion du monde a révélé avoir eu une discussion directe avec son coéquipier afin de régler leurs désaccords. Le Britannique a également exprimé sa frustration après une journée compliquée à Interlagos, marquée par des problèmes techniques lors des EL3, un remplacement complet de son unité de puissance et la perspective de s’élancer depuis le fond de la grille dimanche.

Lewis Hamilton aurait aimé profiter davantage des qualifications du Grand Prix de São Paulo. Sur un circuit qu’il affectionne particulièrement, dans des conditions pluvieuses où son talent s’est souvent exprimé, le Britannique n’a pas eu l’occasion de se battre pleinement avec ses adversaires.

Déjà condamné à partir du fond de grille après les changements effectués sur son unité de puissance, le pilote Ferrari a abordé cette séance avec un objectif différent de celui de ses concurrents.

Sa préparation avait été perturbée par un incident technique lors des derniers essais libres, lorsque de la fumée était apparue dans le cockpit de sa SF-26. Ferrari avait alors décidé de remplacer l’intégralité de son unité de puissance après avoir procédé à des vérifications supplémentaires.

Cette intervention, ajoutée à la pénalité moteur déjà reçue, a considérablement compromis ses ambitions pour le Grand Prix.

Interrogé sur la frustration de disputer des qualifications dans ces conditions tout en sachant qu’il serait pénalisé sur la grille, Hamilton n’a pas caché sa déception.

"Oui, tout d’abord, j’aurais aimé... J’adore les qualifications et avoir l’occasion de piloter sous la pluie. C’est un circuit tellement extraordinaire pour piloter, pour courir dans ces conditions, mais particulièrement sur le mouillé. J’aurais vraiment aimé pouvoir rester en piste et me battre un peu avec tout le monde."

Le Britannique a toutefois expliqué que les circonstances techniques l’avaient contraint à adopter une approche beaucoup plus prudente.

"Mais nous avons eu ce problème lors des EL3 et nous n’avons pas pu effectuer beaucoup de tours. Donc, pour moi, c’était essentiellement un test, une séance d’essais pour essayer de comprendre comment se comportait la voiture dans ces conditions, au cas où il pleuvrait demain."

Avec un départ depuis le fond de la grille, Hamilton devra désormais miser sur le rythme de sa Ferrari et sur les éventuelles opportunités offertes par la météo pour tenter de remonter dans le peloton.

Hamilton et Leclerc ont réglé leurs différends directement

Au-delà des difficultés sportives rencontrées au Brésil, Hamilton a également été interrogé sur l’ambiance interne chez Ferrari et sur ses relations avec Charles Leclerc.

Les échanges entre les deux pilotes avaient récemment suscité des interrogations, notamment sur la nécessité d’une intervention de Frédéric Vasseur pour apaiser la situation.

Mais Hamilton a tenu à préciser que le directeur de la Scuderia n’avait pas eu à jouer ce rôle de médiateur. Selon le Britannique, les deux pilotes ont simplement pris le temps de discuter directement afin de mettre leurs désaccords derrière eux.

"Fred n’a pas apaisé les choses entre Charles et moi, dans ce sens-là. Nous nous sommes assis, nous avons discuté, nous avons réglé ça et nous allons de l’avant. Je pense que nous avons toujours énormément de respect l’un pour l’autre et je suis content que nous ayons eu cette conversation. Maintenant, nous passons à autre chose. Nous continuons à très bien nous entendre, comme d’habitude."

Hamilton a ainsi voulu écarter l’idée d’une relation durablement dégradée entre les deux pilotes Ferrari.

"Parfois, dans ce genre de situation, il suffit simplement d’avoir une conversation, et il n’y a eu aucune exigence d’un côté ou de l’autre. Nous avons simplement tous les deux exposé nos points de vue et les domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux et nous soutenir mutuellement. Alors oui, j’espère que nous pourrons connaître de meilleures courses à l’avenir."