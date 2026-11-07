Verstappen n’a ’pas pris de risques’, Hadjar pouvait faire mieux

Max Verstappen n’a pas pu disputer la séance qualificative du Grand Prix du Brésil comme il l’aurait souhaité, puisqu’il doit partir en fond de grille dimanche après un multiple changement de pièces moteur. Le pilote Red Bull a expliqué qu’il a simplement validé des chronos en Q1 avant d’arrêter sa séance et d’économiser sa voiture et ses pneus en vue de la course, puisqu’il s’élancera du fond de grille pour la troisième année consécutive.

Le Néerlandais explique que la décision de prendre une pénalité à Interlagos a été prise quand un problème a été détecté sur sa voiture, ce qui lui permettra d’avoir des chances de remonter, et aussi de bénéficier d’un moteur neuf en fin de saison.

"Je savais que je dois partir en fond de grille, on ne voulait pas prendre trop de risques et juste faire un tour en Q1, et oui, c’est ce que nous avons fait !" a noté le quadruple champion du monde.

"On a vu un problème et on a décidé de prendre la pénalité ici, c’est peut-être le meilleur endroit pour le prendre, on ne sait pas si c’est la bonne décision. Mais demain, je vais essayer de remonter vers l’avant et de m’amuser."

Isack Hadjar s’élancera cinquième grâce aux pénalités, mais il était huitième des qualifications et déplore une erreur de timing en début de Q3, qui lui a coûté une bonne position en piste pour son dernier run de qualifications.

"J’ai eu du mal au début, après je me sentais bien. Je suis passé en Q3 assez facilement, on était bien en pneus intermédiaires mais on était au courant qu’il fallait ressortir assez tôt pour la Q3, et on n’a pas réussi à le faire !" a déclaré Hadjar.

"Et au final on savait qu’il allait pleuvoir encore, c’était de plus en plus fort, on perdait du grip et j’étais le dernier du train, le dernier à être sorti des stands, donc c’est dommage, j’aurais aimé sortir plus tôt."

Le Français est peu emballé par les performances des pneumatiques pour la pluie, qu’il juge inefficaces par rapport à ce qu’ils devraient faire dans des conditions difficiles.

"Pour une séance de qualification où on n’a pas fait la course avec les autres, il y avait beaucoup d’eau et il y avait très peu de grip même comme ça, donc je pense qu’il y a mieux à faire avec les pneus parce que c’était un peu dangereux."