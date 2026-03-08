Frustré, Hadjar savait ’dès le premier virage’ qu’il n’allait pas finir la course

Isack Hadjar a vite vu ses espoirs de terminer la course du Grand Prix d’Australie partir en fumée, quand son V6 hybride a rendu l’âme. Le pilote Red Bull avait pourtant pris un excellent départ durant lequel il a dépassé Andrea Kimi Antonelli, et s’est battu avec George Russell et Charles Leclerc.

Mais il a rapidement compris que la course allait tourner court quand sa batterie a dysfonctionné et que la partie thermique du moteur a fait un bruit anormal. Cela ajoute à la frustration, après un départ aussi prometteur.

"Je savais que le moteur allait exploser dès le premier virage, le bruit a totalement changé après le départ. Le point positif c’est que je prends un super départ, après je n’ai plus de batterie, et le bruit... j’avais l’impression de piloter une V8 Supercars, c’était n’importe quoi et je savais que ça allait péter à un moment" a déclaré Hadjar à Canal+.

"Ce n’est pas ce que je voulais, je voulais que la voiture se comporte comme le vendredi, où le rythme était bon, le moteur et le déploiement étaient réguliers, et c’est sûr qu’on aurait pris la tête avec ce départ. On se serait amusés avec les gars, et j’aurais aimé finir la course."

Interrogé par F1 TV, le Français est frustré d’avoir été autant accablé par des problèmes techniques, et il regrette que son travail n’ait pas été récompensé : "Je ne compte même plus le nombre de problèmes que j’ai eus sur la voiture, ce n’était pas amusant."

"Ce week-end j’ai fait un bon travail, je n’ai pas fait d’erreurs, j’étais à l’aise dans la voiture, et quand le reste ne suit pas c’est frustrant. On aurait pu être dans la bataille pour la troisième ou la quatrième place. Mais tant qu’on sait pourquoi ça s’est transformé en désastre, ça ira."

