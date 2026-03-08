Troisième, Leclerc pense avoir fait ’le meilleur résultat possible’ à Melbourne

Charles Leclerc a signé un podium pour la première course de la saison 2026, et le pilote Ferrari a pu compter sur un départ ahurissant pour prendre la tête au départ malgré une quatrième place sur la grille de départ. Après cela, la lutte avec Mercedes F1 a été plus serrée que prévu.

Malgré l’avance colossale de George Russell et Andrea Kimi Antonelli en qualifications, il a fallu un bon timing de neutralisation de course et un pari stratégique pour que Leclerc se retrouve hors de la lutte pour la victoire, et il a été satisfait de voir ce qui s’est passé.

"C’était une course très piégeuse. Au départ, personne ne savait à quoi s’attendre avec les batailles, avec la gestion de l’énergie, et c’est encore plus difficile pour les dépassements, de se défendre, car on ne sait pas quand la batterie va couper en ligne droite et il y a de grosses différences de vitesse" a noté Leclerc.

"Ca a été un défi mais j’étais heureux de sortir de cette bataille en première place, ça nous a bien placé pour la suite mais ça n’est resté qu’en première partie de course, et la troisième place est le meilleur résultat qu’on pouvait espérer."

Le départ impressionnant des Ferrari a été bien aidé par un timing surprenant pour l’extinction des feux : "La personne qui éteint les lumières a été piégeuse, car ça s’est éteint très vite et on était à la limite sur le moteur, ça a pris tout le monde par surprise et ça a joué en notre faveur, mais c’est le jeu."

Malgré tout, le Monégasque pense que Ferrari n’avait pas la performance pour battre Mercedes, même si les stratégies avaient été égales. Néanmoins, il est rassuré par des écarts plus limités en course qu’en qualifications.

"Je ne pense pas, mais peut-être que j’ai tort. Il semble que Mercedes avait plus de rythme que nous aujourd’hui, mais pas autant que ce qu’on a vu hier. Mais je ne pense pas qu’on aurait pu les battre."

