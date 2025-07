Ferrari se concentre-t-elle davantage sur Leclerc avec les difficultés de Hamilton ?

Les questions se multiplient autour de l’avenir de Lewis Hamilton chez Ferrari, alors que le septuple champion du monde continue de rester derrière Charles Leclerc et peine à s’adapter à mi-parcours de sa première saison en rouge.

À Spa, Leclerc a impressionné dans toutes les conditions avec la nouvelle suspension arrière de l’équipe, tandis que Hamilton a été en grande difficulté, suscitant des suggestions selon lesquelles Ferrari développerait désormais la voiture davantage en fonction des retours de Leclerc.

"Par rapport à Hamilton, Leclerc a réalisé un week-end parfait avec la nouvelle voiture" a déclaré Ralf Schumacher sur Sky Deutschland. "Il a été fort dans toutes les conditions, et c’est une bonne dynamique pour lui et pour l’équipe. Mais cela ne facilite pas les choses pour Lewis, car l’équipe va naturellement écouter Charles encore plus maintenant."

Schumacher a ajouté que Hamilton semble de plus en plus sensible aux changements : "Lewis a simplement plus de mal à s’adapter. Il est possible que cette nouvelle suspension arrière convienne involontairement mieux au style de pilotage de Leclerc."

Le septuple champion du monde a rejoint Ferrari cette saison après une longue période chez Mercedes et a montré quelques points forts, notamment lors des deux premiers Sprints, mais est resté globalement en retrait.

Schumacher, bien que compréhensif, a exprimé des doutes quant à l’avenir de cette collaboration : "C’est un peu triste à regarder. Si la saison se termine ainsi, je ne sais pas si ce partenariat a du sens à long terme."

L’influence de Hamilton reste intacte dans certains domaines. L’ingénieur italien Luca Diella a rejoint Ferrari en tant que nouvel ingénieur performance de Hamilton, relançant un partenariat technique qui a duré de 2019 à 2024 chez Mercedes.

Pedro de la Rosa, qui a travaillé en étroite collaboration avec Hamilton et Fernando Alonso, a écarté l’idée que l’âge soit un problème : "Rien ne montre qu’aucun d’eux ne veuille, ne puisse, ou ne doive prendre sa retraite" a-t-il déclaré dans l’émission El Larguero sur Cadena SER. "Si l’on prend soin de soi, on peut prolonger sa carrière pendant de nombreuses années."

Nico Rosberg a également averti Leclerc que Hamilton n’hésitera pas à tenter de construire l’équipe autour de lui : "Il y a beaucoup de lobbying qu’un pilote peut faire pour influencer l’équipe en sa faveur."

"C’était l’une des plus grandes forces de Lewis, et quand je me battais contre lui chez Mercedes, il était vraiment doué pour construire des relations solides avec toute la direction de l’équipe. Soudain, j’apprenais que Lewis était allé dîner la veille au soir à Stuttgart avec Dieter Zetsche, le PDG de Daimler."

"Rien que d’entendre ça, c’était comme un coup de poignard au cœur, parce qu’on ne sait jamais de quoi ils parlent. Il était très bon pour ça. Il va utiliser ces compétences chez Ferrari, car il n’y a jamais de mal à avoir de plus en plus de soutien de l’équipe."

Rosberg souligne également l’implication de Hamilton malgré ses difficultés : "C’est bien d’entendre que Lewis pousse à fond, car en ce moment, il pourrait baisser les bras, il pourrait se dire ’à quoi bon ? J’ai déjà tout gagné, pourquoi me battre à nouveau ?’ Mais il se donne vraiment à fond."

"Il est très impliqué et très motivé, ce qui est agréable à voir. Mais ce n’est pas facile pour lui, car Leclerc a fait un week-end fantastique en Belgique, et lui, il a galéré. Oui, c’était une belle course de sa part, mais quand ton coéquipier termine troisième, c’est dur."