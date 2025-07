Il en rêvait, il l’a fait : un GP éprouvant, émouvant et exaltant pour Norris

Lando Norris rêvait de remporter deux Grands Prix en carrière : Monaco et sa course à domicile, à Silverstone. Il aura gagné les deux cette année.

Le Britannique a réussi une performance sans aucune faute en course, contrairement à son coéquipier Oscar Piastri ou Max Verstappen. Il a donc mérité ses 25 points – ce qui lui permet de revenir à 8 points d’Oscar Piastri au championnat.

Et le pilote McLaren F1 se souviendra longtemps de sa première victoire à domicile, au terme d’une course en montagnes russes ! Une course forcément pleine d’émotions…

« Par où commencer ? Une course mouvementée. Oui. Une course mouvementée. Cela signifie énormément. Au final, gagner lors de sa course à domicile est très, très spécial. »

« Et je l’ai dit dans d’autres interviews, c’est ici que tout a commencé pour moi. Je regardais à la télévision. Je regardais, il y a toutes ces années, Lewis, Jenson, Fernando. C’était cette course extrêmement humide ici, en 2007 ou 2008. »

« C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à regarder la Formule 1. Et Lewis a gagné, et j’ai cette image de lui en piste, voyant tous les fans debout, et cette image de l’atmosphère de Silverstone, et j’en ai rêvé pendant de très nombreuses années. »

« J’ai pu vivre ce sentiment moi-même et le voir de mes propres yeux. C’est donc assez incroyable, assez spécial. Beaucoup de gens, de mes amis et de ma famille, mon frère, mes sœurs, ma mère, mon père, les parents de mon père. Chaque personne que je pouvais avoir ici est là. »

« Donc, oui, plus spécial que jamais, à 100 %. Et, oui, une course difficile pour y parvenir en plus. »

Victoire à Monaco, victoire à Silverstone (sa deuxième consécutive après celle du Canada) : un Lando Norris nouveau est arrivé. Partage-t-il ce sentiment ?

« C’est difficile à dire. Écoutez, on peut toujours classer cela comme une dynamique ou autre chose, mais... oui. Je ne sais pas. C’est ce que l’on veut croire au final. C’est toujours une course à la fois. »

« Évidemment, j’ai fait une bonne course la semaine dernière, nous avons eu une belle bataille, nous étions proches, et j’attendais avec impatience une autre belle bataille. Je rends donc hommage à Oscar en même temps, car il a fait une course extrêmement bonne. »

« Mais ce sont deux victoires qui n’ont pas été faciles, loin de là. Nous avons eu de belles bagarres, mais ce sont des week-ends assez éprouvants, épuisants, car on se bat pour des centièmes et des millièmes, et on se bat pour la perfection à chaque séance, contre de très bons pilotes. »

« Cela vous prend beaucoup d’énergie, surtout avec une course comme celle-ci. J’ai donc eu deux bons week-ends et, bien sûr, j’aimerais continuer sur cette lancée, mais cela demande encore plus de constance. Deux week-ends ne signifient rien sinon. Et je dois juste continuer et travailler dur. »

Lando Norris a-t-il pleuré dans le cockpit, durant le tour d’honneur ?

« Non. Pas de larmes. J’ai essayé, mais non. Je ne sais pas. Quand je suis ému, je ne pleure pas, je souris. C’est du pur bonheur. C’est le pur plaisir du moment présent. J’aimerais pouvoir pleurer parce que ça rend mieux sur les photos parfois. Mais non, je souris à la place. »

« Comme je l’ai dit, c’est ici que tout a commencé pour moi, en voyant cela, en ayant toutes mes tribunes ici, et même avant la course, je me disais que quelqu’un devait gagner. J’ai probablement une meilleure chance que la plupart. Il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas moi. »

« J’ai toujours du mal à imaginer et à être trop positif avant les courses et à ne jamais dire que ce sera mon jour. Mais j’étais en fait étonnamment optimiste ce matin sur le fait que je pouvais bien faire, et j’avais le rythme quand j’en avais besoin. »

« J’ai rejoint une longue liste de vainqueurs assez incroyables qui ont gagné ici. La plupart d’entre eux sont Lewis ! Mais le rejoindre et, du côté britannique, continuer le règne britannique ici est assez incroyable. Et juste pour les fans. »

« Les deux derniers tours, en regardant les fans et en les voyant debout et en train d’acclamer – ce sont des moments que personne ne vit vraiment, qu’aucun de vous ne peut voir. C’est quelque chose que moi et très peu d’autres, surtout des Britanniques, avons la chance de voir. »

« C’est un moment très égoïste, mais c’est l’un des plus spéciaux, des plus incroyables, car c’est une chose si rare que quelqu’un puisse ressentir, voir et être témoin. Pour moi, la meilleure victoire. Peut-être pas la meilleure façon de gagner, je ne vais pas dire que c’est ma meilleure victoire, ce n’est pas vrai. »

« Mais en termes de ce que cela signifie de gagner ici à la maison, l’envie, le désir de le faire devant ma propre tribune, ma famille, mes amis, McLaren, Son Altesse Royale est ici, gagner devant eux tous et prendre ma revanche sur l’an dernier rend tout cela encore plus spécial. Donc, oui, très mémorable. »

Lando n’a commis aucune faute, de même que son équipe – à part un arrêt aux stands trop long. Frédéric Vasseur l’a dit, tout le monde est déçu dans le paddock, sauf Norris et Nico Hülkenberg.

« En tant qu’équipe, nous avons fait un très bon travail. J’étais assez content de tout. Nous avons pris les bonnes décisions au bon moment. Nous aurions probablement pu nous arrêter pour les slicks quelques tours plus tôt » concède Lando Norris.

« Mais dans la première partie de la course, Oscar et Max se battaient beaucoup, et j’étais assez patient. Je n’ai pas trop attaqué. J’ai essayé de préserver un peu plus mes pneus pour les phases ultérieures quand il a recommencé à pleuvoir, mais c’était probablement la mauvaise chose à faire. »

« J’aurais probablement dû simplement attaquer parce que nous sommes passés à un autre train d’intermédiaires. C’est juste difficile de ne pas avoir d’accident dans ces conditions. Cela semble si évident et facile, mais le nombre de moments chauds que l’on a, au virage 1, l’aquaplaning au 2, l’aquaplaning vers le 9, où Hadjar s’est crashé – on ne réalise pas à quel point on est parfois proche de l’accident et de tout gâcher en quelques dixièmes. »

« Ce sont des moments effrayants à l’intérieur, mais ensuite ils vous excitent d’une certaine manière, puis on ouvre les yeux, on se concentre à nouveau. C’est effrayant et excitant à la fois. Mais ce sont aussi des courses amusantes, qui vous prennent beaucoup d’énergie en une seule fois. »

« Donc, beaucoup de décisions, mais en tant qu’équipe, nous avons parfaitement discuté des choses et nous sommes restés calmes tout du long, et cela a payé à la fin. »