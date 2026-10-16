Waché révèle le ’principal atout’ de Verstappen pour Red Bull

Pierre Waché a révélé le trait de caractère en F1 qu’il pense que Max Verstappen possède, et qu’il ne pense pas avoir vu chez d’autres pilotes. Le directeur technique de Red Bull a expliqué comment les retours d’information au volant du quadruple champion du monde sont meilleurs que ceux de tous les autres pilotes qu’il a côtoyés auparavant, même si l’on peut évidemment imaginer que des Lewisz Hamilton ou Michael Schumacher ont eu le même niveau de feeling.

Le Français révèle à quel point son pilote amène des informations précises, et la manière dont ce feedback est déjà très avancé pour les ingénieurs, ce qui aide évidemment à faire progresser la voiture au fil d’un week-end.

"Je pense que son principal atout est le ressenti qu’il a de la voiture" a déclaré Waché à RacingNews365. "Je ne l’appellerai pas ingénieur, car il ne l’est pas, mais il donne à l’ingénieur quelque chose qu’aucun autre pilote que j’ai vu ne peut faire, en termes de retours et d’identification exacte de ce qui est nécessaire pour être plus rapide."

"C’est insensé, la capacité qu’il a à ressentir la voiture, ce qui manque lorsqu’il la pilote, et ensuite à être capable de traduire cela dans un langage que nous pouvons comprendre."

"Après le premier tour d’essais, il sait exactement où se trouve la voiture, où se trouve la limite, et je pense qu’il est le meilleur pilote que la discipline n’ait jamais eu, et ce qui le rend encore meilleur, c’est qu’il est capable de dire ’ouais, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça’."

"Quand nous gagnons, c’est un rêve. Quand nous perdons, c’est un cauchemar, je plaisante, mais en tant qu’ingénieur, nous l’adorons parce qu’il nous apporte de la performance. Il nous donne de très bons retours, et il joue pour l’équipe. C’est pour cela que nous l’aimons."

Waché a également évoqué le travail constructif entre le pilote et les ingénieurs, mais réfute avoir déjà été appelé par Verstappen au milieu de la nuit : "Peut-être son ingénieur, mais je ne veux pas savoir, je ne veux pas lui donner mon numéro de téléphone et être appelé au milieu de la nuit."

"Non, non, mais il respecte ce que nous faisons, et il respecte l’équipe. Il respecte le travail de tout le monde, et il donne simplement son ressenti sur ce qui est important pour lui, mais il respecte notre expertise, ce qu’il pense, ce que nous pensons, et il est plutôt ouvert d’esprit."

"Il est assez facile de travailler avec lui, et il n’est pas arrogant dans sa façon de travailler. Cela me rend heureux quand nous gagnons. Je suis là pour ça. Si je ne gagne pas, je ne serai pas là."