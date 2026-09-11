Ferrari place Leclerc et Hamilton dans le top 3 au Madring, Vasseur pointe la priorité

Ferrari a connu une première journée solide à Madrid, avec les deux voitures dans le top 3 au terme des Essais Libres 2, et des performances qui semblent dans le coup. L’équipe est immédiatement entrée dans un bon rythme pour son début de week-end, notamment grâce au roulage déjà effectué par les deux pilotes cet été sur le Madring, au cours d’une journée de tournage promotionnel.

Charles Leclerc était deuxième au terme de la journée, et il était évidemment satisfait d’une bonne entame de week-end, même si la suite s’annonce coriace. Lui et son équipier se sont échangés des chronos très proches tout au long des deux séances, alors qu’ils avaient terminé dans le top 5 en EL1 quelques heures plus tôt.

"Ca a été une journée intéressante, c’est un circuit compliqué et la qualification s’annonce passionnante. On a beaucoup de travail pour améliorer la voiture pour demain, mais la journée s’est bien passée" a déclaré Leclerc.

"On a terminé notre programme qui était de faire le maximum de tours sur ce nouveau circuit, et j’ai hâte d’être demain et de faire les qualifications. Je n’ai pas d’objectifs, je veux maximiser les performances de la voiture, et je me concentre sur moi-même pour optimiser la voiture."

"C’était passionnant de piloter sur le circuit de Madrid aujourd’hui. C’est un tracé urbain exigeant, le genre que j’apprécie généralement, et celui-ci ne fait pas exception. J’ai été assez impressionné par le niveau d’adhérence déjà présent, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une piste entièrement nouvelle où peu de gomme a encore été déposée."

Lewis Hamilton suivait à quelques centièmes de son équipier en EL2, et il affiche lui aussi une certaine confiance, expliquant sur quels points il veut maintenant se concentrer pour aller chercher un bon résultat.

"C’est un circuit très plaisant à piloter et la première séance d’essais libres a constitué un bon point de départ pour nous."

"Au fil de la journée, nous avons eu un peu plus de mal à placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement ; nous avons donc quelques points à examiner, notamment concernant l’équilibre."

"C’est un tracé inédit pour tout le monde et nous avons récolté aujourd’hui de nombreuses données utiles que nous allons analyser cette nuit. Il y a assurément des points positifs à retenir, et nous allons travailler pour progresser en vue des qualifications de demain."

Ferrari a donc signé les 2e et 3e temps des Libres 2 mais Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, reste prudent après cette journée.

"Dans l’ensemble, c’était un vendredi correct, tout simplement. Je ne me focalise pas du tout sur le classement actuel. Je pense que nous sommes encore loin des temps de qualification. L’essentiel est d’améliorer la compétitivité de la voiture tout en permettant aux pilotes de bien appréhender la piste. Il y a beaucoup de paramètres à gérer, notamment concernant le déploiement d’énergie ; tout reste donc à jouer et les performances vont beaucoup progresser. Nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes sans trop nous préoccuper du classement du moment."

"Dans l’ensemble, nous sommes tous logés à la même enseigne : l’évolution de la piste est considérable. Cela signifie que l’équilibre change d’une séance à l’autre, voire presque d’un tour à l’autre. Certes, on finira par atteindre une certaine stabilité, mais il faut trouver le meilleur compromis pour le tour chronométré."

Pour Vasseur, il ser important de s’adapter à l’évolution des conditions de piste pour aller chercher la meilleure position possible sur la grille.

"Les longs relais ont confirmé ce à quoi on s’attendait : les dépassements sont extrêmement difficiles. La position sur la grille au départ sera donc cruciale. Cela implique aussi de modifier un peu notre approche : avoir un bon rythme de course reste important, mais la position en qualifications sera déterminante."