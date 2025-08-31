Racing Bulls a conçu une F1 ’facile à piloter’ mais dément un test à venir par Verstappen

Racing Bulls a encore signé une performance de choix lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, où Isack Hadjar a signé le quatrième temps, et Liam Lawson le huitième. L’équipe affiche une belle constance cette saison, avec des résultats solides.

Pourtant rookie, Hadjar n’a pas été éliminé une seule fois en Q1. Selon Alan Permane, le directeur qui a remplacé Laurent Mekies, la VCARB 02 s’est rapidement montrée comme une voiture performante, et surtout offrant une belle capacité d’adaptation aux pilotes.

"C’est une chose sur laquelle nous avons travaillé pendant l’hiver, puis nous avons réalisé que nous avions une bonne voiture à conduire" a déclaré Permane. "Mais tant que vous n’avez pas commencé à courir, il est difficile de juger. Lors des essais à Bahreïn, nous n’étions pas tout à fait sûrs."

"Après cela, nous étions assez confiants, car nous avons roulé avec beaucoup de carburant cette semaine-là. Lorsque nous sommes arrivés aux premières courses, nous avons réalisé ce que nous avions accompli, et cela nous a aidés à poursuivre le développement de cette voiture."

Racing Bulls a conçu à plusieurs reprises des voitures qui se voulaient avant tout accessibles pour les pilotes, plus que cherchant la performance absolue. Selon le team principal, c’est indispensable lorsqu’une équipe accueille deux pilotes qui disputent leur première saison complète.

"Nous avons construit une voiture, et vous avez raison, cela aide sans aucun doute lorsque vous avez des pilotes débutants, mais je pense que c’est une voiture qu’un pilote de haut niveau trouverait également confortable à conduire et dont il pourrait également tirer le meilleur parti."

Un pilote de pointe comme Max Verstappen ? La rumeur a été soulevée, mais rapidement démentie par le principal intéressé. Et c’est aujourd’hui Permane qui dément cette hypothèse : "Absolument aucune. Zéro. Je suis sûr qu’ils se concentrent sur leur propre travail, en tirant le meilleur parti de ce dont ils disposent, et nous faisons de même ici."