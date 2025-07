Williams F1 vit un ’cauchemar’ avec le vent à Silverstone

Comme à chaque fois que les conditions sont venteuses, les pilotes Williams F1 ont rencontré des difficultés ce vendredi à Silverstone. Alex Albon explique qu’il est impossible de prévoir le comportement de la monoplace dans les virages.

"Il y avait beaucoup de vent, c’était piégeux. Pas le rythme qu’on voulait et l’on doit rendre la voiture plus facile à conduire. C’est toujours difficile avec le vent, car on a du sous-virage et du survirage à chaque virage. Silverstone est très exposé et il faut trouver le bon équilibre pour tous les virages" a déclaré Albon.

Carlos Sainz a eu un ressenti proche de celui de son équipier, puisqu’il a connu des difficultés avec sa voiture, notamment selon le sens du vent. Il confirme la sensibilité de la FW47 à la direction du vent : "Nous avons tous eu nos bons et nos mauvais moments en piste."

"Avec le vent de face, la voiture est incroyable, mais quand on a le vent de dos, c’est un cauchemar. C’est difficile d’être constant mais on s’est concentrés sur notre programme, et notamment sur l’amélioration de la fiabilité. Demain, on pourra se concentrer sur la performance."

L’Espagnol a été convoqué pour avoir repris la piste devant Nico Hülkenberg après avoir fait un tête-à-queue qui l’avait laissé perpendiculaire au sens de marche des autres voitures. Il explique pourquoi il a quelque peu précipité sa manœuvre.

"Vous êtes en plein milieu de la piste et vous voulez partir aussi vite que possible. Et dans ces voitures, vous ne voyez rien sur le côté, donc je me suis retrouvé dans une position bizarre et je voulais repartir au plus vite, car on ne veut pas d’un incident dans cette situation."