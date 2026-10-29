Sainz espère ’mieux’ à Mexico mais rappelle les ’limitations’ de Williams F1

Carlos Sainz espère un meilleur week-end au Mexique qu’à Austin la semaine dernière, mais il ne veut pas non plus être trop optimiste face au niveau de la FW48. Le pilote Williams F1 rappelle que les bons ou mauvais week-ends sont relatifs pour son équipe, avec une monoplace qui est à la peine face à la concurrence et joue à peine mieux qu’une sortie de Q1.

En marge du GP du Mexique, l’Espagnol a dit que l’Autodromo Hermanos Rodriguez conviendrait davantage que le Circuit of the Americas à sa voiture, mais a relativisé cet optimisme en rappelant que ce serait juste un peu mieux, et pas radicalement différent.

"Quand je dis que ça pourrait mieux nous convenir, c’est à considérer en rapport avec nos limitations. A Austin, c’était impossible d’aller en Q2, cette semaine, on a peut-être une petite chance d’y parvenir" admet Sainz.

"Mais on est toujours tellement loin du niveau auquel on voudrait opérer que c’est optimiste mais dans nos limites. Il faut que l’on continue à voir cela comme un test de la manière dont on pourrait progresser l’année prochaine."

L’équipe a d’ailleurs fait le plein de tests pour la saison 2027, avec de nombreux essais en vue du développement de la future FW50, et le pilote espagnol se félicite d’avoir pu comprendre des choses, même si ça ne change rien à la saison en cours.

"On a pu, l’équipe continue de faire des pas dans la bonne direction pour l’année prochaine, mais rien qui ne puisse se refléter dans nos performances et dans la voiture de cette année, donc on espère que ce sera le cas l’an prochain."

En se projetant sur les prochaines courses, Sainz espère que Williams pourra décrocher une nouvelle moisson de points au cours d’une saison qui s’est avérée difficile, même si le top 10 n’est pas un objectif simple à réaliser.

"C’est très délicat en ce moment, il faut des miracles pour marquer des points, mais je m’attends à ce que le Mexique soit relativement plus proche du reste du plateau qu’éventuellement Las Vegas."

"Alors j’ai hâte d’avoir peut-être une opportunité de me mêler un peu plus au milieu de tableau, un peu comme à Singapour ou à Bakou. Je pense que ces résultats donnent de la valeur à ce que nous avons fait à Bakou, en marquant un point avec cette voiture, parce que je pense que vous pouvez voir que c’est très délicat pour nous en ce moment."

Il aussi demandé aux pilotes de tête du peloton d’être indulgents quand un pilote du fond de grille ne respecte pas immédiatement les drapeaux bleus. Un avis qu’il donne depuis l’arrière du peloton, alors qu’il a souvent été impatient quand il roulait chez Ferrari.

"Nous faisons de notre mieux. Le problème, c’est qu’il y a une telle différence de vitesse entre les voitures de tête et nous. Cela va jusqu’à trois ou quatre secondes, donc au moment où vous calculez quand les laisser passer, il se peut qu’ils vous aient rattrapé plus vite que prévu, ou inversement."

"Aux gars de tête, j’ai été dans les deux positions, à prendre un tour à beaucoup de monde à l’époque où j’étais chez Ferrari. On me prend un tour maintenant, et je peux vous dire que ce n’est pas facile pour ceux qui doivent laisser passer les gens, alors soyez indulgents avec nous, parce que ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air quand vous êtes en tête."