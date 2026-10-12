Ferrari devra ’revenir plus forte’ après un week-end frustrant à Singapour

Ferrari a signé un podium avec Charles Leclerc au Grand Prix de Singapour, même si le Monégasque n’a jamais été en mesure d’aller chercher Max Verstappen. Lewis Hamilton était qualifié troisième, mais plusieurs cafouillages de stratégie et d’exécution l’ont renvoyé en sixième place finale, et la Scuderia a donné depuis deux versions différentes du raté opérationnel de la VSC, tout en omettant d’aborder les difficultés stratégiques.

Avant d’aborder ce sujet, Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a fait le bilan global des résultats et des performances ce week-end, pour ce qui était le dernier Sprint de la saison 2026.

"Dans l’ensemble, ce fut un week-end solide pour nous. Nous avons terminé aux 2e et 3e places lors du Sprint et des qualifications, et en course, Charles a fini 2e tandis que Lewis a terminé tout près du podium" a déclaré Vasseur.

"Max a affiché un rythme légèrement supérieur au nôtre tout au long du week-end. Nous avons donc encore du travail pour combler l’écart, mais l’équipe a livré une belle prestation et nous avons marqué de précieux points."

La stratégie a été confuse à nouveau chez Ferrari, Hamilton passant à une tactique en deux arrêts rapidement dans la course. Celle-ci dépendait de deux relais ultra rapides en pneus tendres, mais Leclerc est ressorti juste devant lui en mediums.

De là, il a d’abord essayé de le passer, annonçant à la radio qu’il perdait plusieurs secondes au tour. Finalement, l’équipe lui a intimé l’ordre d’économiser ses pneus et ses performances, alors qu’il venait de passer près de 15 tours à attaquer à fond.

"Côté stratégie, tout le monde a abordé la course avec très peu d’informations sur les pneus. Les pneus tendres se sont révélés plus performants que prévu par rapport aux médiums."

"Partant des 2e et 3e places, il était donc logique de diversifier nos stratégies pour garder toutes nos options ouvertes face à Max. C’est pourquoi Lewis a connu un premier relais plus difficile, mais cela lui a offert plus de flexibilité pour la suite de la course."

"Nous avons également envisagé aussi bien l’option d’un seul arrêt que celle de deux arrêts, en fonction du déroulement de la course et d’une éventuelle intervention de la voiture de sécurité ou de la voiture de sécurité virtuelle."

De nouveau, le Français utilise l’excuse d’une entrée au stand ratée pour Hamilton, mais à aucun moment le Britannique n’a tenté de prendre l’entrée, et l’audio de l’éventuelle communication n’était pas audible sur les signaux de F1 TV.

Néanmoins, on peut s’interroger de cette volonté pour Ferrari de créer et entretenir un flou entre les deux versions, qui va seulement donner une image encore plus négative de la situation, plutôt que d’accepter simplement l’erreur stratégique initiale qui a compromis la course de Hamilton.

"Lorsque la VSC a été déployée, nous avons rappelé nos deux voitures aux stands alors qu’elles occupaient les 2e et 3e places. Malheureusement, Lewis a raté l’entrée aux stands et n’a pas saisi l’opportunité ensuite, ce qui lui a probablement coûté la possibilité de se battre pour le podium."

"Ce genre de choses peut arriver en course. Désormais, l’objectif est d’analyser tout ce qui s’est passé ce week-end, d’en tirer les points positifs et de revenir plus forts à Austin."