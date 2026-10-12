McLaren F1 doit ’réfléchir à l’équipe qu’elle veut être’ après Singapour

McLaren F1 continue de vivre une entame de dernière partie de saison difficile, malgré une double arrivée dans le top 5 à Singapour. Lando Norris et Oscar Piastri ont fait au mieux, mais leur directeur, Andrea Stella, admet qu’il y a du travail pour faire mieux, un constat que faisait déjà Norris après l’arrivée, rappelant que le team a glissé à la quatrième place dans la hiérarchie.

L’Italien pense lui que le résultat, compte tenu des circonstances de course, est conforme à ce qu’a affiché la MCL40 au fil du week-end, et qu’il n’est pas étonnant que ce soit le genre de positions qu’aient visé ses pilotes tout le week-end.

"Dans l’ensemble, le résultat de Singapour reflète le niveau de performance actuel de notre voiture : ce n’est pas un hasard s’il est très proche de ce que nous avons vu lors des qualifications" indique Stella.

"Lando aurait peut-être pu décrocher la troisième place, mais après un samedi difficile et quelques courses où nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, marquer ces points constitue une maigre consolation."

"Cela nous donne confiance alors que nous préparons la prochaine série de trois courses et que nous nous concentrons sur l’introduction d’évolutions qui, nous l’espérons, nous permettront de nous battre pour le podium."

"Nous savons que, même si Red Bull a franchi un cap, ce résultat confirme que nous sommes en plein cœur de la lutte avec nos principaux rivaux actuels au championnat et que l’écart avec les leaders est, selon nous, comblable."

Il a aussi tenu à commenter publiquement l’accrochage entre ses pilotes lors du Sprint, et confirme qu’il a posé une ligne nette pour que ce type d’incident ne se reproduise plus à l’avenir, car toute l’équipe en pâtit.

"Quant à ce qui s’est passé lors du Sprint, j’ai qualifié l’incident d’inacceptable, et je me suis réjoui de constater que nos pilotes partageaient ce point de vue. Nous sommes donc sur la même longueur d’onde quant à la manière de faire progresser l’équipe grâce à un effort collectif."

"Nous en reparlerons, non pas pour revenir sur les circonstances ou les causes du contact, mais pour réfléchir ensemble au type d’équipe que nous voulons être. Nous devons garder à l’esprit que, que nous soyons à l’usine, dans la voie des stands ou au volant, l’intérêt de l’équipe prime sur les intérêts individuels."

"Il nous reste beaucoup à faire pour devenir une équipe encore plus unie et plus forte. C’est ce que j’attends, tout comme l’ensemble du personnel de McLaren, de la part de nos pilotes."

"J’ai donc apprécié les propos tenus par Lando dans les derniers tours de course, et j’espère voir d’autres exemples de ce genre à l’avenir, que ce soit à la radio pendant la course, à huis clos lors de nos réunions ou au moment de discuter des stratégies."

"Les discussions sont encore en cours. Mais il ne s’agit pas de revenir sur des détails du type ’est-ce que Lando était à la hauteur d’Oscar lors de telle situation ?’... ce n’est pas là que réside l’intérêt."

"Pour moi, ce qui compte, c’est la réflexion que toutes les parties prenantes, l’équipe comme les pilotes, devront mener sur la vie au sein de l’écurie. Il s’agit, depuis le cockpit, de toujours placer l’intérêt de l’équipe au-dessus de tout intérêt individuel."