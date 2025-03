Ferrari dément avoir triché à Shanghai après ses deux disqualifications

La recherche de perfection de Ferrari est allée "trop loin" en Chine, insiste Frédéric Vasseur, le directeur de l’écurie.

Les médias italiens ont qualifié le projet de monoplace 2025 de l’écurie d’ambitieux, mais « immature », comme on l’a clairement constaté à Shanghai, où Lewis Hamilton a remporté le sprint F1 depuis la pole position, mais a ensuite connu des difficultés lors du Grand Prix de 56 tours.

Pire encore, après la course, les commissaires techniques de la FIA ont constaté que les deux voitures étaient illégales : Hamilton avec une planche excessivement usée et Charles Leclerc avec un poids insuffisant.

"Nous avons dû être trop agressifs. C’est comme ça. Cette déconvenue démontre que nous sommes en quête de perfection et que, parfois, on cherche trop loin," a fait savoir Vasseur au journal L’Equipe.

"Il faut bien faire la part des choses entre disqualification parce qu’on prend des risques et disqualification parce que quelqu’un triche."

Dans les deux cas, les voitures étaient proches de la légalité : seulement 1 kg manquait pour Leclerc, a priori à cause de pneus trop usés pour une stratégie à un arrêt non anticipée, et la planche d’Hamilton était trop usée pour 0,5mm.

"Le but du jeu en F1, c’est d’aller se mettre à la limite de tous les paramètres, partout," rappelle Le directeur de la Scuderia.

"D’arriver au dernier gramme du poids, d’arriver au dernier dixième de millimètre du patin du plancher, d’arriver au dernier millimètre de déformation des ailerons."

"Donc c’est sûr que plus on est sous pression, plus la bagarre est intense, plus on a besoin de se rapprocher de ces limites et plus on prend des risques."

Ferrari n’abdique en tout cas pas concernant le championnat 2025 malgré l’avantage de McLaren F1 (à lire ici).

Vasseur ne veut pas évaluer les chances de Ferrari d’y parvenir mais la Scuderia promet de travailler jusqu’au bout pour cela.

"Bien sûr, McLaren est en bonne forme. Mais cela ne signifie pas que le championnat est terminé pour nous."

"On parle d’un dixième ou d’un dixième et demi par tour. On peut passer de la sixième à la première place ou de la première à la sixième place, il faut donc rester calme, travailler étape par étape et apporter des modifications à la voiture jusqu’au dernier moment."

