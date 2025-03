Officiel : Tsunoda remplace Lawson chez Red Bull dès le GP du Japon

C’est confirmé depuis quelques minutes, comme nous vous le rapportions déjà tôt ce matin (à lire ici) : Red Bull Racing a tranché dans le vif et a promu Yuki Tsunoda à la place de Liam Lawson.

Le Japonais sera au volant de la Red Bull RB21 dès le prochain Grand Prix au Japon. Lawson reprendra lui sa place chez Racing Bulls.

Red Bull explique dans son communiqué "qu’après un début de saison difficile pour Liam Lawson, il a été décidé qu’à partir du Grand Prix du Japon, Yuki Tsunoda pilotera pour Oracle Red Bull Racing et Liam pour Visa Cash App Racing Bulls."

"Red Bull bénéficie de sa position unique de titulaire de quatre baquets sur la grille de départ de la Formule 1, répartis entre Oracle Red Bull Racing et Visa Cash App Racing Bulls. L’équipe a donc décidé d’instaurer une rotation de pilotes, qui verra Yuki s’associer à Max Verstappen, quadruple champion du monde en titre."

Pour Christian Horner, directeur et PDG de l’équipe, "il a été difficile de voir Liam en difficulté avec la RB21 lors des deux premières courses."

"Par conséquent, nous avons collectivement pris la décision de changer de pilote plus tôt que prévu."

"Nous avons abordé la saison 2025 avec deux ambitions : conserver le titre de Champion du Monde des Pilotes et reconquérir le titre de Champion du Monde des Constructeurs. Il s’agit d’une décision purement sportive."

"Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup de travail à accomplir avec la RB21 et que l’expérience de Yuki sera très bénéfique pour le développement de la voiture actuelle. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe et sommes impatients de le voir au volant de la RB21."

"Nous avons le devoir de protéger et de développer Liam et, ensemble, nous comprenons qu’après des débuts aussi difficiles, il est logique d’agir rapidement pour que Liam puisse acquérir de l’expérience, tout en poursuivant sa carrière en F1 avec Visa Cash App Racing Bulls, un environnement et une équipe qu’il connaît très bien."

