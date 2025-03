Red Bull devrait laisser sa chance à Lawson à Suzuka selon Steiner

Faut-il encore faire confiance à Liam Lawson chez Red Bull Racing ? Le débat semble déjà tranché à en croire les dernières informations et le fait que le Dr Marko promet une annonce pour aujourd’hui (à lire ici).

Pour Günther Steiner, ce serait en tout cas une décision trop précipitée de la part de l’équipe autrichienne de le remplacer par Yuki Tsunoda dès le Grand Prix du Japon.

L’ancien patron de Haas F1 rappelle à quel point Lawson connait bien Suzuka et cela aurait permis donc de le juger un peu plus à sa juste valeur.

Mais les considérations marketing - un Japonais dans une Red Bull Honda à domicile - vont normalement priver le Néo-Zélandais d’une troisième course dans le top team.

Tout d’abord comment partager la faute entre le pilote et l’équipe ? La RB21 est-elle trop typée pour Verstappen ?

"Je pense que c’est un problème propre à Liam Lawson. Si vous êtes une demi-seconde plus lent que votre coéquipier, vous êtes déjà beaucoup plus lent," dit Steiner.

"Mais au-delà d’une seconde, c’est une différence, et je ne sais pas laquelle, car Lawson chez Racing Bulls, lorsqu’ils l’ont mis là, il a fait du bon travail, un travail respectable. Donc, pas de problème. Mais chez Red Bull Racing, il n’arrive tout simplement pas à le faire"

"Peut-être qu’il se met trop de pression ? C’est peut-être ça. C’est tout simplement trop de pression."

Pour Steiner, remplacer Lawson par Tsunoda dès le GP du Japon ne permet pas de juger correctement le pilote. Il connait par coeur Suzuka, il y a beaucoup roulé en Super Formula.

"Je dirais qu’il faut donner le Japon à Lawson. ’Oh, il n’a jamais couru en Australie. Il n’a jamais couru en Chine’. Ok d’accord, mais qu’il aille au Japon. Il connaît le circuit, au moins, on sait à quel point il est bon là-bas. Il n’y a plus d’excuse, ni d’inconnue. Il connaît Suzuka, il y a piloté en Super Formula, des voitures très rapides."

"Donc, s’il y parvient, au moins il aura de l’espoir. S’il n’y parvient pas au Japon, il sera temps de le changer. C’est mon avis. Et ils ont une solution. La solution est simple : échanger les baquets avec Tsunoda. Mais le faire avant le Japon, sans avoir la réponse, c’est dommage si ça se fait bien."

