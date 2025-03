Ferrari : Vasseur prend l’avantage de McLaren F1 ’avec des pincettes’

Frédéric Vasseur ne s’avoue pas vaincu après les deux victoires de McLaren F1 en début de saison, et après le doublé de l’équipe de Woking à Shanghai. Malgré ces résultats, le directeur de Ferrari est convaincu que la situation peut encore être renversée.

"Je pense que nous avons tiré beaucoup de choses positives de ce week-end, à commencer par la pole et la victoire de Lewis et le rythme de course de Charles" a déclaré Vasseur après l’arrivée du Grand Prix de Chine.

"Nous avons aussi des points négatifs, comme le fait qu’il est beaucoup plus difficile de comprendre le rythme de Lewis en course ou le rythme que nous avions à la fin des qualifications. Nous sommes toujours à la limite pour obtenir le meilleur de la voiture et de l’équipe et nous devons nous améliorer dans ce domaine."

Selon le Français, la situation est très évolutive pour les équipes et donc pour la hiérarchie, qui ne peut pas encore être définie clairement, ou en tout cas pas à long terme : "J’ai encore du mal à me faire une idée claire de la situation. Si vous tirez une conclusion après les EL2 de Melbourne, nous sommes en bonne forme."

"Samedi, après la course Sprint, nous étions en pleine forme et deux heures plus tard, nous étions en difficulté. Je pense qu’il est trop tôt. J’ai le sentiment que nous ne tirons pas encore le meilleur parti de la voiture, le meilleur exemple étant Charles, qui a fait une très belle course."

La Scuderia est pour l’instant en retard sur McLaren, mais Vasseur ne s’inquiète pas outre mesure car la saison est encore longue : "Je pense que l’écart avec McLaren est le même que celui que nous avons eu avec Red Bull l’année dernière, lorsqu’ils ont fait un doublé dans les deux premières courses."

"Si nous revenions à la conférence de presse de la deuxième course de l’année dernière, vous m’auriez probablement demandé ’Pensez-vous qu’ils seront champions en juin ?’"

"C’est pourquoi il faut prendre les choses avec des pincettes. Ils sont en bonne forme, ils vont bien, le rythme est fort, c’est clair. Je pense qu’ils ont fait un pas en avant, mais ce n’est pas la fin du championnat."

"J’ai le sentiment que nous sommes un peu en retrait par rapport à McLaren, probablement, mais que nous sommes vraiment sur le point d’exploiter le meilleur de la voiture."

"C’est vrai pour nous, mais j’ai le sentiment que c’est vrai pour tout le monde : si vous regardez [Oscar] Piastri ou [Lando] Norris, entre les qualifications ou la course, c’est l’inverse de la performance. Max a connu des difficultés en course à un moment donné, puis il est revenu. J’ai le sentiment que c’est la même chose pour tout le monde et que nous sommes tous capables d’atteindre le sommet. Et là ce sera serré."

En ce qui concerne le Japon et les deux courses qui suivent, Vasseur s’abstient de tout pronostic.

"Je m’attends à un bon week-end au Moyen-Orient. Au Japon, ce sera une autre histoire. Nous allons explorer tous les différents tracés, le bitume et les températures. Il fera probablement très froid au Japon avant Djeddah et Bahreïn. Mais je pense qu’au moins après les cinq premiers Grands Prix, nous aurons une bonne image."