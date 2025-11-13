’Il coûte trop cher et ne rapporte rien’ : Ferrari sommée de tourner la page Hamilton

Ralf Schumacher n’a pas hésité à mettre de nouveau les pieds dans le plat à propos de Ferrari en suggérant que l’équipe italienne devrait envisager de remplacer Lewis Hamilton par le jeune Oliver Bearman, actuellement pilote Haas.

L’ancien pilote de Formule 1 a tenu ces propos sur Sky Deutschland, la chaine allemande pour laquelle il est consultant sur les Grands Prix, dans le sillage des critiques publiques du président de Ferrari, John Elkann, à l’égard de ses pilotes.

"Ferrari a un jeune Bearman dans sa manche, et il fait des merveilles avec la Haas," constate Schumacher.

"Et il coûte une fraction de ce que coûte Lewis Hamilton," a-t-il ajouté, précisant que le Britannique touche "pas mal de dizaines de millions d’euros par an."

Schumacher, aujourd’hui consultant télé, doute de la capacité du septuple champion du monde – qui fêtera ses 41 ans avant la saison 2026 – à retrouver son meilleur niveau.

"On a un peu l’impression que le film est devenu trop rapide pour lui. Il doit dépenser trop d’énergie pour signer un bon tour. Il doit donner plus que 100 % pour passer devant Leclerc, et cela conduit à des erreurs."

Le Grand Prix du Brésil, marqué par une prestation décevante et des erreurs coûteuses de Hamilton, n’a fait que renforcer ce sentiment selon lui.

"Il n’arrive plus à contrôler la voiture, il commet des fautes et reçoit des pénalités. Si j’étais manager, je dirais : ’Cela ne fonctionne pas, je préfère faire confiance à un jeune pilote talentueux comme Bearman’."

Schumacher est allé plus loin, évoquant même la possibilité de payer Hamilton pour écourter son contrat.

"Ce ne serait pas une solution inhabituelle. Ferrari a déjà fait cela par le passé," a-t-il rappelé.

Du côté de Maranello, un porte-parole de Ferrari a toutefois tenu à apaiser les tensions, précisant que le message lancé récemment par John Elkann à ses pilotes se voulait "constructif, et non critique ou hostile".

Ces propos ont rapidement fait réagir plusieurs observateurs du paddock, alors que la saison compliquée de Hamilton continue d’alimenter les débats.

Le commentateur néerlandais Olav Mol a lui aussi reconnu que la saison du Britannique avait été "assez décevante", tout en saluant la dynamique de Bearman.

"Bearman a déjà marqué quatre fois d’affilée avec cette Haas. Quelque chose ne se produira que si Hamilton renonce. S’il dit qu’il n’y arrive plus, alors Bearman est le successeur idéal. C’est le prince héritier."

L’ancien pilote Robert Doornbos a pour sa part estimé que la sortie d’Elkann reflétait "une irritation sérieuse" au sein de Ferrari.

"Ils paient Hamilton 2,5 millions d’euros chaque week-end, mais il ne donne rien en retour. Ils ont vraiment besoin d’un miracle."

Enfin, le consultant Christian Danner a expliqué que la concentration de Hamilton semblait s’être dispersée.

"Il se passe trop de choses autour de lui. Il ne paraît plus aussi focalisé sur ce qui se passe en piste."

Pour Danner, le Britannique ne parviendra sans doute pas à transformer Ferrari comme il l’avait imaginé à son arrivée.

"Je ne crois pas que Hamilton puisse changer Ferrari comme il l’espérait. Il peut inspirer l’équipe, mais il ne la façonne pas."