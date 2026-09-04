Cadillac F1 souffre à Monza, Herta perd bêtement un point de Super Licence

Cadillac F1 a connu une première journée d’essais particulièrement contrastée à Monza, avec deux séances d’Essais Libres qui ont permis à l’écurie américaine de poursuivre son travail de préparation du Grand Prix d’Italie, mais aussi de mesurer les difficultés qui l’attendent face à Aston Martin. Valtteri Bottas a disputé l’intégralité de la journée, tandis que Colton Herta a pris le volant de la monoplace de Checo Perez en EL1, sans toutefois pouvoir aller au bout de son programme en raison d’un problème hydraulique présumé.

Comme prévu, Cadillac a réparti ses pilotes entre les deux séances du vendredi. Pilote d’essais américain de l’écurie, Colton Herta a remplacé Checo Perez au volant de la MAC-26 lors des Essais Libres 1, tandis que Valtteri Bottas a participé aux deux séances. Herta n’a toutefois bouclé que cinq tours avant que son programme ne soit interrompu par un problème présumé lié au système hydraulique.

Bottas a terminé la première séance à la 19e place, avant de conclure les Essais Libres 2 au 21e rang. De son côté, Perez, de retour dans la voiture pour la deuxième séance, s’est classé 20e. Malgré ces positions, Cadillac estime avoir pu mener à bien l’essentiel de son programme du vendredi et recueillir des données importantes pour préparer la suite du week-end.

Perez s’est montré relativement optimiste après avoir retrouvé son baquet, tout en reconnaissant que la marge de progression restait importante, notamment en vue de la course.

"C’était une bonne sortie immédiatement, ce qui était positif. Nous avons encore du terrain à rattraper, particulièrement pour la course, mais je pense que nous avons une bonne chance de nous battre avec les Aston Martin. La clé maintenant sera de maximiser les qualifications demain et de nous placer dans la meilleure position possible pour la course de dimanche."

Valtteri Bottas a lui aussi relevé des signes encourageants dans les premières données recueillies à Monza. Malgré sa 21e position en EL2, le Finlandais estime notamment que l’écart avec les concurrents pourrait être moins important qu’à Zandvoort, ce qui laisse Cadillac espérer une bataille plus serrée.

"Nous avons eu de bonnes conditions de roulage aujourd’hui sur la base des premières données que nous avons vues. Les écarts sont plus faibles ici que lors de la dernière course à Zandvoort, donc nous devrions avoir une meilleure chance de nous battre avec Aston Martin."

"Je pense que nous avons toujours l’avantage dans les lignes droites. Je n’ai pas été en mesure de profiter d’une véritable aspiration aujourd’hui, donc je pense qu’il reste encore du temps à trouver pour les qualifications."

Herta privé d’un point pour la Super Licence

La journée a en revanche été nettement plus frustrante pour Colton Herta. Le pilote américain n’a effectué que cinq tours lors des Essais Libres 1 avant de recevoir l’instruction de stopper sa monoplace en raison d’un problème hydraulique présumé. Cette interruption prématurée lui a également fait manquer une occasion de marquer un point supplémentaire pour sa Super Licence.

Herta, troisième pilote de Cadillac, dispute cette saison le championnat de Formule 2, mais une participation à une séance d’Essais Libres 1 peut également lui permettre de gagner un point supplémentaire vers l’obtention de la Super Licence, à condition de parcourir au moins 100 kilomètres sans recevoir de pénalité. À Monza, son arrêt après seulement cinq tours l’a donc empêché d’atteindre le kilométrage requis.

"La journée a été plus courte que je ne l’aurais souhaité ! Je pense que ce sont des choses qui vont arriver. C’est simplement malheureux que cela se soit produit lors de l’une des séances d’EL1, mais... je pense que l’équipe a réagi rapidement. Malheureusement, le problème ne nous a pas permis de rentrer au garage et d’essayer de le réparer. Nous n’avions pas le temps pour cela, donc nous avons dû nous arrêter et c’était à peu près tout."

Malgré cette déception, l’Américain a retenu un élément positif de sa courte apparition au volant de la Cadillac.

"Mais j’ai vraiment apprécié mon seul tour rapide. Je pensais que c’était vraiment amusant de reprendre le volant, de travailler à nouveau avec tout le monde et j’ai hâte de pouvoir recommencer à l’avenir."

Cette journée déjà compliquée a été d’autant plus difficile pour Herta qu’il avait auparavant lourdement accidenté sa monoplace lors des essais de Formule 2, avant de se qualifier seulement 20e plus tard dans la journée. Son programme écourté en Formule 1 ne l’a toutefois pas empêché de constater des progrès dans son apprentissage de la MAC-26.

Pour Herta, l’un des principaux objectifs de ses apparitions en Formule 1 reste de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les pilotes et d’anticiper les caractéristiques de la monoplace avant même d’en prendre le volant.

"Je pense que tout est simplement une question de se sentir à l’aise, puis de comprendre quels sont, selon les pilotes, les principaux problèmes de la voiture. Ainsi, je peux en quelque sorte m’attendre à davantage de choses et essayer de réduire cette période d’apprentissage."

"À chaque fois que je suis monté dans la voiture, cela s’est vraiment bien passé. La transition pour monter en puissance a été de plus en plus courte. Évidemment, c’est difficile à juger sur cette dernière séance, mais en ce qui concerne mes premiers tours rapides et ceux de Valtteri, encore une fois, l’écart ne cesse de se réduire."

"Et je pense que tout ce qu’il faut, c’est simplement du temps pour être capable de l’exploiter complètement. Mais à chaque fois, je constate des progrès, donc c’est positif."

Le calendrier devrait justement lui offrir de nouvelles occasions de poursuivre cette progression. Herta devrait effectuer une nouvelle séance d’Essais Libres 1 avec Cadillac lors du Grand Prix des États-Unis, le mois prochain. Entre-temps, il prévoit également de multiplier les séances dans le simulateur de l’écurie pendant la pause de son programme en Formule 2.

"J’avais déjà été programmé sur le simulateur plus tôt cette semaine pour après Bakou, ainsi que pour certaines dates. Mais qui sait, parce qu’après Bakou, il y a le Qatar et Abu Dhabi, dont nous ne savons toujours pas vraiment ce qu’il en sera. Nous verrons donc à quoi ressemblera le reste de mon année après Bakou."

"Ils n’ont pas encore confirmé la dernière séance en Formule 1, mais il y en aura une autre."