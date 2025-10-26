Ferrari brille au Mexique : ’notre meilleure qualif de la saison’ selon Vasseur

Le directeur de l’écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a déclaré que leur performance lors des qualifications au Mexique était leur meilleure de la saison jusqu’à présent.

Bien que l’écurie ait décroché une pole position surprise lors du Grand Prix de Hongrie, la course de ce week-end est la première fois que leurs deux voitures sont aussi bien placées sur la grille de départ. Charles Leclerc partira en deuxième position, une place devant son coéquipier Lewis Hamilton.

"C’est un bon résultat, probablement le meilleur depuis le début de la saison, même si nous avons décroché la pole à Budapest," a déclaré Vasseur.

"Je pense que celui-ci est un peu meilleur, car nous étions là dès le début, depuis la Q1, la Q2 et la Q3, tout s’est bien passé. Nous avons également économisé un jeu de pneus tendres pour Charles pour la course, ce qui est important."

"Mais dans l’ensemble, je pense que ce fut une bonne qualification et, jusqu’à présent, un très bon week-end."

Vasseur a déclaré que l’équipe avait bénéficié d’un déroulement plus fluide des essais au Mexique.

"La grande différence, c’est que si vous démarrez sur de bonnes bases, il est beaucoup plus facile de tout régler que lorsque vous passez un mauvais vendredi."

"Comme le vendredi à Austin, il était assez difficile de remonter et de régler la voiture et son pilotage. Je pense que ce week-end au Mexique, nous faisons globalement un meilleur travail."

Carlos Sainz a remporté le Grand Prix du Mexique pour Ferrari depuis la pole position l’année dernière. Vasseur tient à éviter que ne se reproduise le départ de 2024, lorsque Leclerc a été percuté par la Red Bull de Sergio Perez.

"Essayons de prendre un bon départ, c’est important. Il y a deux ans, nous avons eu un contact dans le premier virage avec Charles, alors essayons de prendre un bon départ et nous verrons pour le reste de la course."

"Je préfère avoir deux voitures en tête plutôt qu’une seule en tête et une autre trois crans derrière. C’est certainement un bien meilleur scénario. Maintenant, voyons la stratégie."

"Vous savez qu’au Mexique, il est très important de refroidir, d’avoir de l’air pur, de trouver son espace, etc. Cela signifie qu’il y aura probablement beaucoup de stratégie."