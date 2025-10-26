McLaren a effacé ses sanctions pour unir ses forces contre Verstappen

Chez McLaren F1, Andrea Stella a révélé que la sérieuse menace que représente Max Verstappen pour le titre de champion du monde de Formule 1 a contribué à la décision de lever les sanctions prises à l’encontre de Lando Norris.

Avec trois victoires lors des quatre dernières courses, Verstappen est désormais considéré comme un prétendant au titre, puisqu’il compte 40 points de retard sur Oscar Piastri à cinq manches de la fin.

La remontée de Verstappen a coïncidé avec des améliorations apportées à la RB21, dont il a su tirer parti, ainsi qu’avec les querelles internes au sein de l’écurie McLaren.

Lors du Grand Prix des États-Unis le week-end dernier, les pilotes McLaren ont été éliminés dans un accident lors de la course sprint, permettant à Verstappen de gagner huit points sur chacun d’eux.

Après examen, McLaren a estimé que Piastri aurait pu éviter la collision, annulant ainsi la décision prise après Singapour qui avait eu des répercussions pour Norris.

Cependant Stella, le directeur de l’équipe, a admis que la volonté de McLaren de s’assurer de remporter les deux titres avait également joué un rôle dans la décision de se rendre au Mexique avec "une ardoise vierge".

"Comme d’habitude, nous faisons le point sur tout, l’équipe, les pilotes, de manière très ouverte et constructive."

"Nous avons pensé que la meilleure approche pour aller de l’avant était de repartir de zéro et de nous concentrer sur notre seul objectif : faire en sorte que le championnat des pilotes soit remporté par McLaren."

"Tout le reste est moins important et Max a trouvé un élan formidable. Notre mission est d’arrêter cet élan et de ramener l’élan du côté de notre équipe."

Pour cet élan, si Norris a montré lors des dernières courses qu’il était de nouveau sur de bonnes bases, avec la pole à Mexico, c’est moins le cas de Piastri, qui s’est un peu effondré depuis Monza. Sa qualification hier a été encore très difficile...

Stella est convaincu qu’il n’y a aucun problème structurel que Piastri doit surmonter. C’est donc une question de mental selon lui.

"Il y a deux aspects à prendre en compte. Il est clair que lorsque l’on regarde les quatre dernières courses, tant au niveau des pilotes que de l’équipe, nous aurions pu faire mieux. Nous aurions pu tirer davantage parti des situations. Et cela ne concerne pas seulement Oscar. Cela concerne Lando, moi, toute l’équipe. Nous aurions pu faire un peu mieux."

"En même temps, les circuits comme celui d’Austin sont assez uniques, avec une adhérence très faible et des pneus qui ne s’usent pas, ce qui permet de les user tout en conservant leur efficacité."

"Et je pense que c’est une situation en F1 dans laquelle Oscar est moins à l’aise... il est relativement jeune en tant que pilote de Formule 1. Et bien sûr, sa force est que dès qu’il repère quelque chose qu’il peut améliorer, il s’améliore à la vitesse de la lumière."

"Il a compris qu’il aurait pu piloter différemment dans les conditions qui régnaient à Austin. Et comme il l’a compris, la prochaine fois que nous serons dans la même situation, il le fera."

"Cela fait partie du développement d’un pilote, et c’est la raison pour laquelle, malgré son jeune âge, il est en tête du championnat. Il comprend, il assimile, il apprend."