Bottas veut faire face aux turbulences chez Cadillac F1

Valtteri Bottas ne semble pas particulièrement inquiet pour son avenir chez Cadillac, malgré les débuts difficiles de la nouvelle écurie américaine et les importants changements actuellement à l’œuvre dans sa structure dirigeante. Alors que l’équipe est toujours la seule du plateau à ne pas avoir inscrit le moindre point en 2026 et vient de remplacer son directeur d’équipe Graeme Lowdon par Marcin Budkowski, le Finlandais assure qu’il se projette toujours avec confiance dans la saison 2027.

À 37 ans depuis peu, Bottas ne s’attend donc pas à être écarté à court terme. Interrogé sur l’éventualité de voir sa position remise en cause, le pilote Cadillac a répondu : "Pas dans un avenir proche, non."

Le Finlandais entend surtout respecter le cadre actuel de son engagement, tout en reconnaissant que les discussions concernant la suite devront arriver en temps voulu.

"Bien sûr, je suis toujours prêt pour l’année prochaine. Mais à un moment donné, nous parlerons de ce qui se passera après 2027, mais ce n’est pas encore si proche que cela," a-t-il expliqué.

Cette sérénité intervient pourtant dans un contexte particulièrement mouvementé pour Cadillac. L’écurie n’a toujours marqué aucun point dans sa première saison en Formule 1 et a déjà procédé à un changement majeur à sa tête. Graeme Lowdon a ainsi perdu son poste de directeur d’équipe, Marcin Budkowski prenant désormais les commandes de la structure.

Une évolution dont l’ampleur a surpris Bottas, même si le pilote finlandais assure respecter la décision prise par Cadillac.

"Je respecte la décision et, comme pour tout changement, seul le temps nous dira si ce changement est bon ou mauvais," a-t-il déclaré.

Bottas reste toutefois prudent lorsqu’il s’agit d’évaluer le nouvel homme fort de l’écurie. Il connaît encore relativement peu Budkowski, contrairement à Lowdon avec lequel il a beaucoup travaillé depuis le lancement du projet Cadillac.

"Je ne peux pas prédire l’avenir et je ne connais pas encore très bien Marcin. Je n’ai jamais travaillé avec lui auparavant, alors que j’ai beaucoup travaillé avec Graeme," a-t-il ajouté.

Pour autant, le changement de direction ne semble pas surprendre Bottas sur le principe. Le pilote Cadillac reconnaît que la situation exigeait des évolutions, même s’il ne s’attendait pas à une restructuration aussi importante.

"Quelque chose devait définitivement changer. Certains des problèmes que nous avons rencontrés traînent depuis longtemps, mais je ne m’attendais peut-être pas à un changement d’une telle ampleur," a-t-il admis.

"En fait, je pensais que davantage de choses allaient se passer à l’usine, mais c’est comme ça."

Dans cette période de réorganisation, les pilotes eux-mêmes restent cependant relativement éloignés des décisions prises au niveau de la structure. Bottas estime que leur rôle ne leur permet pas nécessairement d’avoir une vision complète des dysfonctionnements internes de l’équipe.

"Nous, les pilotes, nous ne voyons pas toujours ce qui doit être changé," a-t-il expliqué.

"Nous nous concentrons sur la conduite, les performances et le retour d’informations. Nous ne sommes pas en train de construire une équipe, ce n’est pas notre travail."