Binotto résume la première demi-saison d’Audi F1 en cinq mots

Mattia Binotto a livré une évaluation mitigée mais à tendance positive sur le début de saison de l’équipe Audi F1. Le dirigeant du team a précédemment déclaré que l’objectif était de gagner des courses d’ici 2030, mais le chemin d’ici là comportera des étapes délicates, mêlant performance à la fois pour le châssis et le moteur, et à la fois fiabilité et opérations. Ce défi colossal, c’est la Formule 1 qui l’offre à celles et ceux qui s’y lancent, et Binotto était déjà au courant des difficultés à venir.

Le châssis de la R26 a généralement reçu des éloges pour son ensemble bien équilibré et fondamentalement solide, même si le moteur fabriqué dans l’usine de Neubourg manquant de puissance et parfois peu fiable a empêché l’écurie de traduire régulièrement cette promesse en résultats.

La structure basée à Hinwil a marqué des points dès ses débuts en Grand Prix en Australie, mais de nombreux problèmes de fiabilité et des erreurs opérationnelles ont contraint l’équipe à vivre une série de courses difficiles.

"Un résumé de la saison jusqu’à présent est : ’satisfait, mais pas encore content’" a déclaré Binotto à RN365. "Je pense que le sentiment de satisfaction vient du fait que la voiture est globalement une bonne voiture sans problème fondamental, et c’est ce que nous pouvons avoir de mieux en termes de fondations pour nos développements futurs, c’est donc une voiture saine, sans grands problèmes."

"En tant qu’Audi, pour notre toute première année, c’est ce qu’on pouvait espérer de mieux, non ? Parce que nous savons qu’à partir de maintenant, il s’agit de construire ; il ne s’agit pas de résoudre des problèmes ou de remonter la pente, il s’agit de construire. Donc très positif pour le début. Très positif de savoir que la voiture est saine."

Malgré cela, les progrès d’Audi impressionnent, mais Binotto ne veut pas se satisfaire d’une situation dans laquelle il faut aussi exceller dans l’opérationnel : "Et si je regarde en termes de résultats globaux sur la piste, de points marqués, nous avons eu des hauts et des bas."

"Nous avons marqué en Australie, notre toute première course, mais depuis lors, beaucoup de problèmes de fiabilité, beaucoup de problèmes opérationnels, ce qui est attendu, mais nous sommes aussi dans un environnement très compétitif en F1, et nous savons que les autres ne nous attendent pas."