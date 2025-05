Verstappen met en garde ses rivaux sur de futures discussions en F1

Max Verstappen a lancé un avertissement clair à tout patron d’écurie rivale de Formule 1 qui envisagerait de lui téléphoner.

Entre Miami et Imola, le quadruple champion du monde a roulé à une vitesse record sur le redoutable tracé de la Nordschleife du Nürburgring au volant d’une Ferrari GT3.

"Si j’étais son patron d’écurie, je lui demanderais s’il a perdu la tête," a répété l’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher à Imola.

Les patrons de Verstappen chez Red Bull, Christian Horner et Helmut Marko, affirment cependant n’avoir aucun problème avec les activités de leur pilote vedette ; Marko, quant à lui, affirme que l’écurie est simplement plus « libérale » que d’autres.

Toto Wolff, par exemple, est connu pour empêcher strictement ses pilotes de se livrer à des activités dangereuses.

À Imola, on a interrogé Verstappen sur ce qu’il dirait à un patron d’équipe qui veut l’embaucher puisqu’il n’a pas écarté un départ de Red Bull Racing.

"Je lui dirais que pour moi, il ne s’agit pas seulement de la Formule 1. Tout le monde pense toujours que les décisions concernant mon avenir dépendent uniquement de ce qui se passe ici, dans le monde, mais je suis encore occupé par bien d’autres choses."

"Comme je l’ai dit, ce n’est pas quelque chose que toutes les équipes peuvent offrir."

Red Bull a effectivement levé l’interdiction de skier imposée à Verstappen, qui a désormais la bénédiction de l’équipe pour battre des records sur la Nordschleife.

"C’est vrai," a souri le Néerlandais. "Et si jamais je déménage ailleurs, rien ne changera dans ma vie. Je ne vais pas me limiter à ces choses-là. Si quelqu’un n’aime pas mes loisirs, c’est son droit. Mais alors je ne répondrai même pas au téléphone."

Verstappen s’engage à rester en Formule 1 "au moins jusqu’en 2028, mais pas au-delà. Il est clair que je n’aime pas tout dans cet environnement et qu’à un moment je dirais stop. Mais pas avant 3 ans."

McLaren domine actuellement le classement, et ses deux pilotes ont des contrats à long terme. Il est toutefois fascinant de constater que le PDG de l’écurie, Zak Brown, a clairement déclaré à Imola qu’il autoriserait Verstappen à continuer de skier et de piloter des GT3 si le Néerlandais portait un jour une tenue orange papaye.

"Nous aimons généralement voir nos pilotes dans des voitures de course – des McLaren, bien sûr. Mais tant qu’ils se concentrent sur la Formule 1 et qu’ils s’amusent simplement un jour, tout va bien."

À Miami, Lando Norris a critiqué Verstappen, apparemment prêt à se crasher à chaque fois qu’un rival tente de le dépasser.

"Cela ne me dérange absolument pas," a répondu Verstappen lorsqu’on l’a interrogé sur son duel avec Norris.

"Quand je quitte le circuit, je pense à mon projet GT3 et à ce que je fais avec mon équipe de simulation de course Redline. Je trouve ça bien plus amusant et intéressant que de me soucier de ce que quelqu’un pourrait faire, penser ou dire de moi."