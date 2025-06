Ferrari a réussi un week-end ’solide’ qui est ’important’ pour sa saison

Jérôme d’Ambrosio a pris le rôle de directeur de Ferrari ce dimanche, alors que Frédéric Vasseur était absent pour des raisons personnelles.

Et si le Français reviendra à Silverstone, c’est son adjoint qui a eu à commenter la course de la Scuderia en Autriche, où Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont terminé troisième et quatrième.

"Je pense que le mot pour ce week-end c’était ça, c’était solide. On a fait un bon week-end, on a tout mis bout à bout. Pour nous c’est important" s’est félicité d’Ambrosio au micro de Canal+, avant de commenter la situation à l’avant du peloton.

"Les écarts entre les écuries, même si c’est moins le cas ce week-end avec McLaren qui est devant, c’est serré et d’un week-end à l’autre, la performance peut passer d’un côté à l’autre. Pour nous, c’était important d’arriver ici et de tout mettre en place pour ce week-end."

Il espère voir Ferrari progresser à Silversone, où un nouveau package arrivera, mais aussi après : "Tout le monde a la saison 2026 dans la tête depuis le 1er janvier et c’est quelque chose qui est pris en compte par tout le monde. Il y a encore la possibilité de progresser sans compromettre la saison 2026."

"On va voir ce qu’on peut amener mais c’est un peu un équilibre, pour être sûr de prendre les bonnes décisions en prenant 2025 et 2026 en considération. On travaille sur certains aspects pour améliorer la voiture, on verra quand on pourra l’amener en piste."

Il reconnait la supériorité de McLaren mais encourage Ferrari à se concentrer sur son propre travail : "McLaren est clairement devant en matière de performance, ils sont devant en qualifs et en course. Ils étaient extrêmement forts ce week-end, des fois ils sont moins devant mais globalement ils sont devant."

"Nous, on doit se concentrer sur nous-mêmes, ne pas regarder les autres et amener de la performance petit à petit. On doit se concentrer sur nous-mêmes ainsi que sur l’exécution en piste et à l’usine. Et les résultats viendront selon comment on aura travaillé."

Quant à son remplacement de dernière minute, le Belge n’était pas stressé.

"Quant à prendre la place de Fred, la réalité est que dans cette équipe, nous avons beaucoup de bons éléments qui savent ce qu’ils font, donc cela n’a pas vraiment changé grand-chose. L’équipe a bien fonctionné et la course s’est déroulée sans problème de notre point de vue."