Sainz veut des commissaires permanents en F1 pour juger les actions en piste

Carlos Sainz a appelé de nouveau la FIA à instaurer des commissaires permanents dans le bureau qui juge les incidents en piste. Le pilote Williams F1 a eu gain de cause en appel lors d’un droit de révision pour sa pénalité reçue à Zandvoort, et il s’agace de changements qui créent une inconstance.

S’il comprend que des commissaires permanents pourraient amener des biais contre certains pilotes, il pense que cette solution serait plus juste, et ne veut pas entendre parler de l’argent que ça coûterait à la fédération pour payer ces employés.

"La F1 et la FIA s’accordent toutes deux à dire que [les commissaires permanents] devraient être la voie à suivre, avec au moins deux des trois commissaires permanents et un commissaire tournant à des fins pédagogiques" a déclaré Sainz.

"Pour des raisons d’équité sportive, il faudrait avoir un commissaire tournant et deux commissaires permanents, et nous ne devrions pas nous soucier de savoir qui paie, car ce sport génère suffisamment d’argent pour payer ces salaires, tout comme il génère suffisamment d’argent pour payer les salaires de toutes les autres personnes."

"Donc, si c’est la bonne voie à suivre, je ne peux pas croire que nous discutions de ces salaires. Ce qui m’aiderait, c’est de savoir que l’arbitre serait le même à chaque course. Je connaîtrais alors son mode de fonctionnement et, après avoir travaillé avec lui pendant des années, je saurais comment il allait juger un incident à un moment donné."

"Lorsque vous travaillez avec différents arbitres lors de différentes courses, il est très difficile de savoir si une pénalité va être infligée ou non. Je pense que tout le monde n’est pas d’accord pour utiliser l’argument du football."

"Nous avons différents arbitres et personne ne s’en plaint, mais il pourrait y avoir un gars qui se ferait pénaliser deux ou trois fois et qui commencerait à blâmer ’le commissaire qui me déteste’. Je comprends donc d’où viennent ceux qui ne sont pas favorables à des commissaires permanents, je comprends, mais j’ai juste une opinion très claire à ce sujet."

S’il se félicite d’avoir eu gain de cause à Zandvoort, l’Espagnol regrette d’avoir dû passer par de tels protocoles pour gagner : "Après Zandvoort, vous m’avez vu assez contrarié par toute cette situation, car j’étais convaincu que nous avions raison et ils étaient assez ouverts à la discussion."

"Je voyais bien qu’ils avaient eu une bonne conversation et qu’ils avaient pris conscience que leur jugement n’était peut-être pas tout à fait correct, et qu’il y avait suffisamment de mécanismes pour rouvrir la discussion."

"Je pense que c’est une avancée positive, et le fait qu’ils aient même saisi l’occasion pour annuler les points de pénalité est un bon signe. Je ne dis pas que tous les cas et tous les scénarios devraient être traités de la même manière, mais des cas comme celui-ci étaient assez évidents."

"Le problème, à mon avis, c’est que ce n’était pas aussi évident que cela aurait pu l’être, en raison de l’interprétation, mais c’était noir sur blanc, comme s’il n’aurait jamais dû y avoir de pénalité. Je pense que c’était tellement évident dès que nous avons présenté les nouvelles preuves, que cela a suffi pour rouvrir le débat et obtenir une correction."

Sainz s’inquiète du manque de clarté du règlement, que Mohammed Ben Sulayem avait promis de faire réécrire lors de son premier mandat, et qui n’a jamais été revu. En effet, le Règlement Sportif repose sur des directives qui sont différentes de ce que dit le règlement.

"Nous ne pouvons pas oublier l’importance du mot ’lignes directrices’. Je pense que les lignes directrices ne sont pas des règles, mais plutôt des indications sur la manière de juger un incident."

"Il n’y a pas de règle qui dit ’je ne peux pas prendre un virage par l’extérieur’. Il y a une ligne directrice qui dit que si vous êtes à l’extérieur du virage, vous êtes très susceptible d’y rester, et si vous ne reculez pas et que les deux voitures entrent en collision, vous serez très probablement pénalisé, mais c’est une ligne directrice, pas une règle."

"Pourquoi ? Parce que l’exemple parfait est celui de Zandvoort : si une voiture à l’intérieur perd le contrôle et provoque un accident, il n’y a rien de mal à essayer de prendre un virage par l’extérieur si cela ne provoque pas d’accident. J’ai fait de la course toute ma vie et, pour être honnête, je ne pense pas aux lignes directrices quand je suis au volant."

"Je pense davantage à une course propre et à ce que je considère comme équitable, et je me fie à ma mémoire musculaire acquise au cours de mes 20 dernières années de course, et j’essaie toujours de rester équitable. Mais lorsqu’il y a un contact, un accident dont je sais que je ne suis pas responsable, je sais que dans ces cas-là, il faut faire preuve de bon sens."