Être le seul rookie en F1, avantage ou inconvénient pour Lindblad ?

À la même époque l’année dernière, la Formule 1 s’apprêtait à accueillir une nouvelle vague de débutants sur la grille de départ. Les équipes avaient profité d’un changement de règlement à venir pour engager des jeunes et leur donner une année de marge.

Il était préférable de faire venir un rookie avant 2025 plutôt qu’en 2026, mais Arvid Lindblad ne manque certainement pas de confiance face au défi qui l’attend. Débutant cette année, il sera le seul à lancer sa carrière à l’aube de cette nouvelle réglementation, mais cela ne l’inquiète pas.

"Je ne sais pas si tout le monde ressent cela, mais on a toujours peur de ne pas être assez bon, ce qui nous pousse à travailler plus dur. Il y a donc deux aspects. Je veux dire, oui, je croyais que je pouvais arriver en Formule 1, mais je ne suis pas naïf" a déclaré Lindblad à Racer.

"J’ai 18 ans, je suis jeune, tout est encore possible. J’ai progressé très rapidement et cela va être difficile avec cette nouvelle réglementation. J’ai donc beaucoup de choses à travailler et à améliorer. Mais non, je ne dirais certainement pas que je suis trop confiant."

L’année dernière, il a dû attendre longtemps pour avoir une place assurée pour 2026, mais il ne réfléchissait pas à la Formule 1, et pensait surtout à son programme en cours : "Je savais que je faisais partie du programme Red Bull, et je pense que si vous êtes performant, une opportunité pourrait se présenter. Donc, dans ce sens, est-ce que j’y avais pensé ?"

"Pas vraiment, car pour moi, penser à rejoindre la F1 ne m’y ferait pas arriver. Tout ce à quoi je pensais, c’était d’être performant en F2. Mais je savais que si j’étais performant, et vu la façon dont les choses se passaient, il y avait une opportunité potentielle."

Cette opportunité s’est confirmée lorsque Yuki Tsunoda a été écarté par Red Bull, permettant à Isack Hadjar de prendre la place de Max Verstappen et créant ainsi une place pour Lindblad.

Si les rookies de l’année dernière ont désormais tous une année d’expérience à leur actif, on pourrait considérer qu’il est avantageux pour Lindblad d’arriver en F1 avec un esprit frais pour commencer son apprentissage, et il ne s’inquiète pas d’être le seul débutant.

"Je ne sais pas, dans le sens où je n’y pense pas vraiment, car cela ne m’aide pas vraiment. C’est un grand changement, et ce sera très difficile pour le pilote. Évidemment, quand on passe en F1, tout s’intensifie et il y a plus de choses à gérer depuis l’intérieur de la voiture, et je pense que ce sera encore plus vrai avec cette nouvelle réglementation."

"C’est donc tout ce sur quoi je me concentre, essayer de me préparer au mieux pour la saison. Le fait que tout le monde ait une nouvelle voiture, ce n’est pas vraiment quelque chose auquel je pense, car ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler. Le fait d’être le seul rookie n’a aucune importance, cela ne me rend pas plus rapide."

"Au final, oui, quand il y a beaucoup de rookies, on pourrait dire qu’ils sont comparés les uns aux autres, mais c’est une comparaison un peu fausse. En fin de compte, comme tout le monde le sait en Formule 1, la comparaison principale se fait avec votre coéquipier. Donc pour moi, le fait d’être le seul rookie ou non n’est pas quelque chose qui me préoccupe."

Maintenant qu’il a commencé à rouler en Formule 1, le Britannique a hâte d’ouvrir les hostilités et de lancer sa première saison : "Je pense que je suis évidemment impatient d’être en F1, car on pilote les voitures les plus rapides contre les meilleurs pilotes."

"Et puis, ce que j’aime dans le sport automobile, c’est évidemment de rouler vite et à la limite, mais encore plus de rechercher plus de performances dans les petits détails et tout ce genre de choses. J’ai apprécié cela dans les courses auxquelles j’ai participé l’année dernière, car c’est plus fréquent que ce à quoi je suis habitué."

"Mais je pense que ce sera encore plus vrai cette année, car tout est tellement nouveau, c’est comme un nouveau départ à bien des égards. C’est quelque chose que j’attends avec impatience."