Titre manqué, confiance intacte : Piastri prêt à repartir à l’assaut

Oscar Piastri ne veut pas s’inquiéter d’avoir été battu par Lando Norris en 2025, malgré une fin de saison décevante. Le pilote McLaren F1 s’est montré très détendu lors des interviews de pré-saison, avant même le lancement de la nouvelle livrée de la MCL40 prévue lundi.

De retour au travail, Piastri semble avoir fait une remise à zéro complète, prêt à repartir au combat. Revenant sur l’année dernière, qui n’était que sa troisième en Formule 1, il a su tirer de nombreux points positifs, ainsi que des leçons pour devenir une force encore plus redoutable en 2026.

"Pour moi, il était important de prendre du temps pour décompresser et ne pas penser à la course pendant quelques semaines, ce qui a fait du bien" confie Piastri. "La réflexion sur la saison précédente vient naturellement."

"Je pense que lorsqu’on prend du recul par rapport à l’action, surtout à la fin de la saison, il est agréable de se remémorer tous les moments positifs. Évidemment, il y a eu des moments plus difficiles à analyser aussi, mais quand on s’extrait de cette compétition féroce et qu’on a le temps de regarder en arrière, il est toujours plus facile de voir le positif."

"Ensuite, je me suis concentré sur cette année, car elle arrive très vite et nous avons beaucoup à apprendre avec les nombreux changements de réglementation. C’était un bon équilibre entre tout ça."

Pendant les deux tiers de l’année 2025, Piastri semblait en route vers le titre. Mais une série d’erreurs et de contre-performances l’a mis en difficulté et il a finalement perdu trop de terrain pour revenir. Néanmoins, l’heure est à un nouveau chapitre et l’Australien a tourné la page.

"On apprend énormément de leçons difficiles quand les choses ne se passent pas comme on veut. Je suis quelqu’un qui essaie toujours de tirer ce que je peux de chaque situation, peu importe si elle a été bonne ou mauvaise."

"C’était important de faire le point, et encore une fois, il y a eu beaucoup d’atouts positifs l’an dernier que je veux vraiment transposer cette saison. La progression de mon niveau de performance entre 2024 et 2025 a été vraiment satisfaisante à voir et à réaliser."

"Nous avons désormais une sorte de mode d’emploi pour atteindre à nouveau ce niveau de succès. Et même si 2026 comporte des aspects clés très différents qu’il faudra maîtriser, je pense que la manière d’aborder les choses et la façon d’utiliser son temps et son énergie sont des éléments pour lesquels on peut s’appuyer sur le passé."

Les F1 de 2026 seront un défi immense, et cela plait à Piastri, tout comme l’opportunité d’affronter à nouveau Norris pour le titre : "Évidemment, nous ne savons pas encore quel sera le niveau de notre voiture, et c’est la première pièce du puzzle pour être compétitif. Mais c’était un défi vraiment amusant l’année dernière."

"Il y a eu un moment où c’était probablement plus éprouvant qu’amusant mais, avec le recul, l’opportunité que nous avons eue tous les deux de nous battre pour un championnat, et je dis cela en étant du côté du perdant, c’était une année incroyable. Ce sont les moments et les saisons pour lesquels on vit dans le sport."

Bien qu’il y ait eu quelques moments de tension entre Piastri et Norris depuis qu’ils sont coéquipiers, ils ont su travailler pour faire progresser l’équipe, et la saison 2026 sera encore plus importante à cet égard.

"Ce qui a été vraiment encourageant pour nous deux et pour toute l’équipe, c’est que même lorsque nous nous battions pour le championnat des pilotes, notre façon de travailler ensemble restait la même."

"À certains moments de l’année, nous n’étions pas les deux seuls à nous battre pour la victoire. D’autres concurrents se sont joints à la lutte, et en fin de compte, nous voulons que ce soit une bataille entre nous deux autant que possible. Évidemment, il y a 20 autres gars sur la grille qui essaient de nous en empêcher."

"Mais je pense qu’avec un changement de règlement aussi massif, le plus important est d’élever le niveau de l’équipe aussi vite que possible. Nous l’avons prouvé quand j’ai rejoint l’équipe en 2023. La voiture n’était pas géniale au début. Je ne dis pas que Lando et moi avons reconstruit toute la voiture, pas du tout."

"Mais je pense que la façon dont nous avons travaillé ensemble, mis nos egos de côté et essayé de rendre la voiture rapide pour pouvoir ensuite nous battre pour les résultats que nous voulions... je pense que nous avons déjà prouvé que nous pouvions le faire. Alors, si nous devons recommencer, nous savons à quoi cela ressemble."