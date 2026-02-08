Après son premier podium, Hülkenberg a un nouveau ’rêve’ avec Audi F1

Nico Hülkenberg a révélé quel était son rêve avec Audi F1, alors que le constructeur allemand se prépare pour sa première saison complète en Formule 1. La firme allemande a pris la piste lors du shakedown de Barcelone la semaine dernière, mais a connu des problèmes de fiabilité.

Néanmoins, le pilote vétéran espère pouvoir réussir à continuer les progrès entamés en 2025. L’année dernière, Hulkenberg a réalisé une percée décisive dans sa carrière en montant pour la première fois sur le podium.

"C’est le rêve, gagner une course" a déclaré Hulkenberg aux médias. "Le podium, c’est fait. Gagner une course, c’est en quelque sorte un objectif, un but, un rêve. Il s’agit de maximiser vos opportunités, le potentiel de la voiture, et simplement le maximiser."

"Évidemment, tout dépend de notre position de départ, de notre compétitivité cette année. Mais nous n’en savons pas plus qu’il y a dix minutes. Bien sûr, ce serait un rêve devenu réalité, mais nous devons être un peu plus patients et voir où nous en sommes au départ."

Lorsqu’on lui a demandé si son ambition ultime était sa réussite personnelle ou d’assurer un avenir solide à Audi, Hulkenberg a répondu : "Les deux : aider le projet, être un atout précieux. Mais en attendant, je veux simplement que ce soit le plus réussi possible pour ma carrière personnelle, mais aussi pour celle de l’équipe."