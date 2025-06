Essais Pirelli F1 : Tsunoda et Antonelli concluent les tests 2026 à Barcelone

Lors de la deuxième et dernière journée d’essais d’hier pour Pirelli sur le circuit de Barcelone, les pilotes Mercedes F1 et Red Bull Racing Kimi Antonelli et Yuki Tsunoda ont travaillé au développement des pneus 2026.

Une fois de plus, le programme était axé sur la comparaison des différentes constructions et solutions pour les composés les plus durs de la gamme. Au total, 300 tours ont été bouclés, à égalité : 150 pour le pilote italien (meilleur temps : 1’14’’903) et 150 pour le pilote japonais (1’16’’839).

"Notre programme d’essais en cours entre dans sa phase décisive," a expliqué Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli.

"En effet, les constructions devront être homologuées d’ici le 1er septembre, tandis que pour les composés, nous avons jusqu’au 1er décembre. Ici, à Barcelone, un circuit qui offre un test rigoureux pour les pneus, nous avons évalué les composés les plus durs de la gamme et accumulé des données précieuses que nous vérifierons lors des essais de Silverstone en juillet, après le Grand Prix de Grande-Bretagne."

"Je tiens à remercier les trois équipes (dont Racing Bulls mardi) et leurs pilotes respectifs qui nous ont accompagnés pendant ces essais. Nous savons qu’il n’est pas simple de rester sur un circuit deux jours de plus après un triplé de courses qui s’est terminé dimanche dernier."

Les prochains essais de développement pour 2026 auront lieu les 19 et 20 juin sur le circuit de Fiorano, où, pendant deux jours, la Scuderia Ferrari testera des prototypes de pneus pluie.

Retrouvez les photos de la journée d’hier ci-dessous.