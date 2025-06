Mercedes F1 : ’Difficile de voir des points positifs’ lors du triplé de courses

Toto Wolff est frustré après le triplé de courses en Europe, durant lequel Mercedes F1 a inscrit 18 points. Le patron de l’équipe de Brackley déplore à la fois le manque de performance en course, mais aussi les problèmes mécaniques qui ont émaillé deux courses d’Andrea Kimi Antonelli.

"Il est difficile de voir beaucoup de points positifs, à part la trajectoire, qui semblait être un peu meilleure dans la gestion des pneus" a déclaré Wolff. "Mais nous devons nous demander s’il s’agit d’une défaillance directe du moteur de Kimi en Espagne, ce qui semble clairement être le cas à première vue."

"C’est normalement notre force, donc nous devons voir d’où cela vient. Mais dans l’ensemble, il est important de comprendre les pneus parce que cela va être un facteur l’année prochaine, un facteur important l’année prochaine, au-delà de toutes les réglementations sportives et techniques."

L’Autrichien reconnait que les faibles températures font des miracles pour la W16, comme pour ses prédécesseurs : "Même si nous sommes une grande organisation avec de nombreux scientifiques et ingénieurs, il arrive que vous ne sachiez pas pourquoi une voiture fait quelque chose."

"Je ne suis pas sûr que McLaren sache exactement pourquoi elle est si rapide parce que cela se résume à des gains marginaux, à des détails et à une bonne ingénierie. Parfois, on essaie de croire qu’il existe une solution miracle en Formule 1. Red Bull croyait que c’était les ailerons flexibles. Mais, on l’a vu, ce n’est pas le cas."

"Notre voiture, en général, au fil des ans, se débattait plus que d’autres avec la surchauffe du pneu arrière. Nous avons toujours été très forts quand il faisait froid et ce n’était pas un problème. Si vous regardez Las Vegas l’année dernière, nous sommes sortis dès le premier tour de piste, le pilote a dit ’cette voiture est géniale, nous avons beaucoup d’adhérence, comme jamais auparavant’."

"Tous les autres pilotes disaient ’il n’y a littéralement pas d’adhérence’, ils glissaient partout. C’est certainement quelque chose d’intrinsèque à la voiture. On peut le masquer ou l’aggraver avec les réglages, mais c’est quelque chose qui est dans la voiture."