Leclerc a déploré un souci de vision après le crash de sa Ferrari, d’autres examens nécessaires

Le Grand Prix d’Italie a été brutalement interrompu dans ses premiers tours après un violent accident de Charles Leclerc. En pleine bataille pour la quatrième place avec Oscar Piastri, le pilote Ferrari a perdu le contrôle de sa SF-26 dans le dernier virage avant de partir en travers à haute vitesse et de percuter lourdement les pneus. Le Monégasque a toutefois pu sortir seul de sa monoplace, avant d’être examiné par les médecins de la FIA puis conduit au centre médical pour des contrôles plus approfondis.

Le début du Grand Prix a été marqué par un accident spectaculaire de Leclerc. Le pilote Ferrari se battait avec Piastri pour la quatrième position lorsque sa SF-26 lui a brutalement échappé dans le dernier virage du circuit de Monza.

Alors qu’il tentait de corriger la perte de contrôle, Leclerc a vu sa monoplace partir dans la direction opposée. La Ferrari a alors traversé le bac à gravier avant de terminer sa course contre les barrières avec une violence importante, détruisant une grande partie de la voiture.

Le Monégasque a néanmoins pu s’extraire seul de sa monoplace accidentée. Il a ensuite rejoint l’herbe et s’y est assis tandis que les médecins de la FIA intervenaient sur place, conformément à la procédure habituelle après un accident de cette ampleur.

Cet accident est intervenu quelques instants seulement après un premier épisode tendu entre les deux Ferrari. Lewis Hamilton et Charles Leclerc s’étaient en effet retrouvés roues contre roues dans le premier virage, le Britannique reprochant à son équipier de l’avoir poussé vers l’extérieur de la piste. La manœuvre avait fait perdre plusieurs positions à Hamilton, qui avait rétrogradé jusqu’à la huitième place.

Compte tenu de l’importance du choc et de l’état des infrastructures, la direction de course a immédiatement décidé de brandir le drapeau rouge. L’interruption devait permettre de retirer la Ferrari de Leclerc et surtout de réparer les barrières de pneus endommagées lors de l’impact.

L’équipe médicale présente sur le circuit a ensuite accompagné Leclerc vers la voiture médicale. Le pilote Ferrari a pu s’y rendre en marchant sans assistance, un premier élément rassurant après ce spectaculaire accident.

À ce stade, Charles Leclerc était donc considéré comme allant bien après son violent accident survenu dans les premiers tours du Grand Prix d’Italie. Une première évaluation a été réalisée directement sur le circuit par les médecins de la FIA.

Leclerc transporté au centre médical

Après les vérifications effectuées en bord de piste, Leclerc a été transporté vers le centre médical du circuit afin de subir un examen plus approfondi. L’objectif était de permettre au personnel médical de procéder à une évaluation complète de son état avant qu’une communication officielle ne soit effectuée par Ferrari.

"C’était assez chaud. J’ai eu un peu peur pour la vision. Plus qu’un coup au moral, c’est un coup physique. Le cou va bien. C’est juste ma vision qui était un peu perturbée au début. Mon œil droit ne me permettait pas de voir très bien, mais maintenant tout va bien. C’est ce qui m’inquiétait le plus en sortant de la voiture. Après, j’ai quelques douleurs ici et là, ce qui est normal après un accident comme celui-ci, donc rien de plus."

"Je pense que je vais devoir passer quelques examens supplémentaires. Nous devons encore faire quelques contrôles de mon côté, probablement ce soir et demain, pour nous assurer que je serai parfaitement apte pour Madrid. Ça devrait être le cas, mais mieux vaut prévenir que guérir."

Leclerc suspecte un problème de gestion de puissance de son moteur.

"Je pense qu’entre le premier et le deuxième tour, j’ai eu une différence dans la façon dont la puissance était délivrée. Nous allons examiner cela, mais je ne veux pas trop commenter avant d’avoir vérifié les données et de l’avoir confirmé à 100%."

"On va analyser, à la sortie du dernier virage je n’avais pas beaucoup de puissance, j’ai du relâcher l’accélérateur et le remettre, et au deuxième tour il y avait beaucoup plus de puissance, donc on va regarder ce qui s’est passé."

"Mais ça fait mal au moral car rentrer de Monza avec zéro point de mon côté ça fait mal."

"C’est très frustrant, mais c’est comme ça. Je ne peux pas changer le résultat. Il faudra que je me tourne vers l’avenir et j’espère rebondir à Madrid."

Quant à son départ tendu avec Hamilton, Leclerc reconnait qu’il va falloir en parler.

"Honnêtement, à Zandvoort, il y avait déjà eu beaucoup trop de discussions à ce sujet. Ici, c’est vrai que nous sommes allés trop loin. Je pense qu’avec Lewis au premier virage, puis au deuxième, j’ai essayé de prendre le virage le plus serré possible, mais ce n’était tout simplement pas suffisant. Et faire ça ici, ce n’est pas une bonne chose."