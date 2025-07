Enfin soutenu chez Red Bull, Tsunoda est prêt à saisir l’opportunité ’Mekies’

L’évolution positive chez Red Bull après Christian Horner se fait sentir non seulement en tête avec Max Verstappen, mais aussi plus loin sur la grille, où Yuki Tsunoda réduit enfin l’écart après une amélioration surprise à Spa.

C’est Laurent Mekies, le nouveau directeur, qui a ordonné après le Sprint de monter le 2e plancher évolué à disposition (une pièce de rechange pour Max Verstappen) sur la voiture du Japonais.

Selon le Français, cette pièce à elle seule vaut entre 3 et 4 dixièmes de seconde. C’était un pari osé (il ne fallait pas qu’un des deux pilotes se crashe) mais payant puisque les deux RB21 sont bien qualifiées, dans le top 10.

"Nous sommes très satisfaits de nos positions de départ," a déclaré le Dr Helmut Marko, consultant.

"C’est la première fois que nous avons quatre voitures dans le top 10," a-t-il ajouté, faisant référence aux excellentes performances de Max Verstappen, Liam Lawson, Isack Hadjar et Tsunoda, qui s’est qualifié septième, alors que Verstappen est quatrième.

Marko, qui exerce désormais une influence accrue au sein de Red Bull Racing, constate des progrès chez le pilote japonais, en grande difficulté.

"Je pense qu’il progresse de plus en plus. Il est parfois très performant, mais il n’est pas encore capable de le faire régulièrement."

"Yuki n’a pas encore bénéficié de toutes les mises à jour, contrairement à Max. Mais si rien ne lui arrive pendant la course, il recevra également de nouvelles pièces."

"Après le Sprint, nous avons équipé sa voiture du nouveau plancher avant les qualifications. C’est toujours risqué, mais la situation devenait de plus en plus difficile, donc nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et les efforts de chacun ont été récompensés."

Marko n’a pas dit s’il avait soutenu cette décision de Mekies qui aurait pu coûter cher à Verstappen, le n°1 incontesté de l’équipe.

"Il est en tout cas certain que Christian Horner ne l’aurait jamais fait," lui a alors rétorqué le journaliste. Réponse : un petit sourire en coin !

Tsunoda a en tout cas immédiatement remarqué la différence.

"Un peu plus d’adhérence, littéralement. On voit maintenant clairement l’écart que nous avions pris ces dernières courses. L’ancien plancher était plus sensible. Une fois qu’on glisse, on ne s’en remet pas. Avec celui-ci, on peut être plus agressif. Il reste encore quelques pièces à améliorer sur ma F1, je ne peux pas dire lesquelles, mais il y a quand même une différence encore. Le fond plat était quand même un pas assez grand. C’est bien mieux."

Le Japonais a ensuite plaisanté : "C’était une belle surprise pour moi ! Un cadeau d’anniversaire tardif peut-être, je ne sais pas. J’en ai entendu parler juste avant les qualifications."

Malgré sa performance, Tsunoda reconnaît que Verstappen aura toujours la priorité des améliorations.

"Ce n’est pas toujours facile, pour l’équipe non plus, et c’est compréhensible. Ils se battent pour le championnat. Max est celui qui est devant, le meilleur pilote sur la grille. Mon avenir est incertain encore alors je reste concentré sur ma progression. J’essaie de faire ça, pour espérer me rapprocher de lui à l’avenir."

Avec Mekies aux commandes, a-t-il un espoir de rester chez Red Bull Racing en 2026 ?

"Si je continue à me rapprocher comme ça, pourquoi pas ?"

"Laurent est quelqu’un qui me soutient beaucoup, c’est évident dans le garage et dans l’équipe. Je dois lui prouver, ainsi qu’à Red Bull, qu’on a eu raison de me faire confiance."